Квят нашел новую работу? Попытки закрепиться в американских автогонках не удались

Самый успешный российский автогонщик снова пробует новое.

Российский гонщик Даниил Квят в поисках вариантов продолжения карьеры — по крайней мере, так сообщают профильные автогоночные СМИ. Сам россиянин хранит молчание о своих планах, но все больше фактов складываются в картину: уфимец изучает разные опции, и очень интересные.

За короткий срок появилось как минимум две.

Секретные тесты

Как сообщает Endurance Info, российский гонщик принял участие в тестах в составе команды Prema Racing, которая в сезоне-2022 впервые приняла участие в серии WEC — чемпионате мира по гонкам на выносливость. Трехкратный призер гонок «Формулы-1» опробовал спортпрототип категории LMP2. Гонки в данной серии длятся по 6-8 часов, за исключением «24 часов Ле-Мана», в экипаже три человека. В серии пять классов автомобилей, они находятся на трассе все вместе одновременно, но борется с соперниками из своей категории.

Издание пишет, что Квят не просто так был приглашен на тесты, а может стать боевым пилотом Prema Racing в чемпионате мира в 2023 году.

WEC — преемник международной серии Ле-Ман. Следящие за «Формулой-1» наверняка вспомнят эти имена и согласятся, что уровень серии очень высок: в 2022 году в ней гонялись Камуи Кобаяси, Себастьян Буэми, Брэндон Хартли, Жан-Эрик Вернь, Пол ди Реста. В чемпионате LMP2 соперниками Квята могут стать Себастьен Ожье, восьмикратный чемпион мира по ралли, Роберт Кубица, Себастьен Бурдэ, Фелипе Наср, Эстебан Гутьеррес, чемпион ДТМ и «24 часов Ле-Мана» Майк Рокенфеллер. В кузовных сериях такого состава больше нет нигде. Конечно, гонки на выносливость имеют свою специфику, и там борьбы на трассе будет меньше, чем в NASCAR. Но престиж серии не обсуждается.

Еще один, более экзотичный вариант — серия SuperCar Challenge, где примут участие машины на водородном топливе. Квят посетил базу команды Forze Hydrogen Racing, которая планирует участие в таких гонках. Силовая установка — 805 лошадиных сил, разгон — до 100 км/ч за три секунды, максималка — 300 км/ч. Звучит красиво, но уж слишком авантюрно.

Гудбай, Америка?

Еще в августе Квят заявлял, что сконцентрирован только на NASCAR. Но было бы странно, если посреди выступлений в североамериканской серии он бы сказал, что сконцентрирован на чем-то еще — какой-нибудь европейской серии или положении клуба «Уфа» в ФНЛ.

Но в США у Дани наконец начало получаться. После сложного дебюта в слабейшей команде сильнейшего дивизиона он проехал гонку в XFinity Cup, втором по силе, где ему предоставили конкурентоспособную машину. И Русская Торпеда сразу устроила мегапрорыв, вытащив себя с 33-го места и кругового отставания на 15-е.

Но, судя по всему, перспективы в NASCAR для Квята туманны. Дело даже не только в том, что не всякая команда возьмет россиянина на постоянный контракт. Главная американская серия — отдельный мир, в котором понадобится несколько лет на адаптацию и проход по иерархии, и не факт, что Квят готов к данному вызову. Он еще не ездил на классических американских овалах. Карьера в NASCAR — полный отказ от европейского рынка и переход на американский с его спецификой. С риском провалиться.

В чемпионате по гонкам на выносливость есть один существенный минус — подписание декларации, которая вступает в противоречие с законами России. Но, во-первых, Квят с детства живет в Италии и, возможно нашел вариант с зарубежной лицензией, а во-вторых, в WEC шансы выиграть сразу гораздо выше, особенно если у тебя сильные партнеры. Кубица как раз может стать не соперником, а партнером Квята — он выступал в Prema в 2022 году, команда заняла пятое место в чемпионате. Но славянского дуэта, вероятно, не получится — сам Кубица хочет уйти в класс повыше.

Даниил Квят. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Что не получилось весной?

Квят же мог выступить на полном расписании в WEC в нынешнем году. Но после отстранения российских спортсменов от международных соревнований команда G-Drive Racing, за которую он должен был выступить, отказалась от участия. Сам Квят мог подписать до 4 марта декларацию FIA, но не стал этого делать. В соцсетях он выступил с заявлением, в котором призвал не политизировать спорт:

«Обращаюсь ко всем спортивным федерациям и МОК: спорт должен оставаться вне политики, и недопуск российских спортсменов и команд к участию в мировых соревнованиях является несправедливым решением и идет вразрез с тем, чему учит нас спорт в своем принципе — уважению, единству и миру. Кто, как не мы, спортсмены, поможем соединить нации в грядущие времена», — написал Квят.

Мы уже писали о сложной ситуации, в которой оказались российские автогонщики после февраля 2022 года. Им, как теннисистам, разрешили участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, но поставили условием подписание декларации. Некоторые гонщики подписали этот документ, другие не стали этого делать. И предпочли искать лицензии других стран. Среди вариантов были Израиль, Испания, Италия и даже Киргизия. Подробно об этом рассказывал чемпион Европы по картингу Анатолий Хавалкин.

Глава МОК Томас Бах. Фото Reuters

Впрочем, учитывая позитивные сигналы от Эммануэля Макрона, Томаса Баха и Олимпийского комитета США, может, и в автоспорте климат переменится?