За пять лет автодром в Сочи посетило более миллиона человек

АНО «Росгонки» подвела промежуточные итоги для автодрома в Сочи, где проходит один из этапов чемпионата мира в классе «Формула-1». Трасса в Сочи была открыта 20 сентября 2014 года, за это время объект в Олимпийском парке посетило более миллиона человек.

Напомним, с 26 по 29 сентября на трассе пройдет «Гран-при России"-2019. Помимо гонок «Формулы-1» трек в Олимпийском парке также примет этапы молодежных чемпионатов «Формулы-2» и «Формулы-3». В рамках развлекательной программы «Гран-при России"-2019 пройдут концерты «Ленинграда», «Мумий Тролля» и «Ночных снайперов», авиашоу «Русских витязей», фестиваль драйва и моторов с участием известных дрифтеров, мотофристайлеров и стантрайдеров, благотворительный забег «Заправляем в спорте», автограф-сессии пилотов и другое.

После завершения этапа «Формулы-1» программа услугу «Сочи автодрома» возобновит свою работу. Так, посетители смогут улучшить навыки вождения по программе Mercedes-AMG Experience, прокатиться по трассе в рамках мастер-класса, трек-дней или в гоночном такси. На «Сочи автодроме» также работают школа дрифта, мотошкола, автофотошкола и «Сочи авто спорт музей».