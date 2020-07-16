Врачи начали выводить Дзанарди из искусственной комы

Врачи постепенно выводят четырехкратного паралимпийского чемпиона и экс-пилота «Формулы-1» Алессандро Дзанарди из состояния искусственной комы, сообщает Motorsport.

Для того, чтобы оценить состояние пациента, врачам потребуется несколько дней.

Напомним, ДТП с участием 53-летнего спортсмена произошло 19 июня. Дзанарди потерял управление во время велогонки, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Алессандро получил тяжелую черепно-мозговую травму, перенес несколько операций и с тех пор находится без сознания.