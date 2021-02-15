В первой гонке сезона NASCAR произошла авария с 16 автомобилями
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Во время первой гонки нового сезона NASCAR произошла массовая авария с участием 16 машин. Инцидент произошел на 15-м круге после контакта двух лидирующих машин. Одну из них развернуло на участке с плотным трафиком.
На треке появились желтые флаги, затем гонка была прервана из-за погодных условий.
CRASH!— NASCAR (@NASCAR) February 14, 2021
Multiple contenders are collected in this early accident in the #DAYTONA500. pic.twitter.com/qZro3YXsTj
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