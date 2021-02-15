В первой гонке сезона NASCAR произошла авария с 16 автомобилями

Во время первой гонки нового сезона NASCAR произошла массовая авария с участием 16 машин. Инцидент произошел на 15-м круге после контакта двух лидирующих машин. Одну из них развернуло на участке с плотным трафиком.

На треке появились желтые флаги, затем гонка была прервана из-за погодных условий.