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В первой гонке сезона NASCAR произошла авария с 16 автомобилями

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Во время первой гонки нового сезона NASCAR произошла массовая авария с участием 16 машин. Инцидент произошел на 15-м круге после контакта двух лидирующих машин. Одну из них развернуло на участке с плотным трафиком.

На треке появились желтые флаги, затем гонка была прервана из-за погодных условий.

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