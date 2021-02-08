Шварцман поставил задачу стать чемпионом в «Формуле-2»

В понедельник в Маранелло прошла официальная презентация Академии «Феррари» на 2021 год — «Скудерия» будет поддерживать в общей сложности восьмерых молодых спортсменов, в числе которых впервые в истории есть девушка, Майя Вег, информирует Motorsport.

Российский пилот Роберт Шварцман продолжит выступать в «Формуле-2».

Шварцман, говоря о своих задачах на сезон, был краток: «У меня есть предельно понятная цель — завоевать титул».