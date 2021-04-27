Авто / мото
Автоспорт
Новости Формула-1 Ралли Мотоспорт
Новости   //    Авто-мото   //    Автоспорт

Сын Дзанарди рассказал подробности о состоянии спортсмена

20:15
Алессандро Дзанарди. Фото paralympic.org.
Алессандро Дзанарди. Фото paralympic.org.

Никколо Дзанарди рассказал о том, как проходит восстановление его отца, бывшего пилота «Формулы-1» Алессандро Дзанарди.

«Отец уже некоторое время находится в сознании, уже несколько месяцев. Понемногу его состояние улучшается. Никто не может сказать, восстановится ли он полностью и чем будет способен заниматься», — сказал Никколо Дзанарди в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в июне 2020 года Дзанарди-старший попал в аварию во время велогонки, столкнувшись с грузовиком. После этого он перенес несколько операций, а недавно у него восстановились слух, зрение и речь.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Лавров заявил о сделанном США предложении обнулить дипломатический конфликт
На Урале воры из мести убили и сожгли 90-летнего ветерана труда
Сколько весит человеческая мысль — рассчитал ученый из РФ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд