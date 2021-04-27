Сын Дзанарди рассказал подробности о состоянии спортсмена

Никколо Дзанарди рассказал о том, как проходит восстановление его отца, бывшего пилота «Формулы-1» Алессандро Дзанарди.

«Отец уже некоторое время находится в сознании, уже несколько месяцев. Понемногу его состояние улучшается. Никто не может сказать, восстановится ли он полностью и чем будет способен заниматься», — сказал Никколо Дзанарди в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в июне 2020 года Дзанарди-старший попал в аварию во время велогонки, столкнувшись с грузовиком. После этого он перенес несколько операций, а недавно у него восстановились слух, зрение и речь.