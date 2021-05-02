«Тойота» выиграла первую гонку в истории гиперкаров
Экипаж заводской команды «Тойота» в составе Казуки Накаджимы, Себастьена Буэми и Брендона Хартли стал победителем 6-часовой гонки на трассе в Спа, открывшей очередной сезон чемпионата мира по гонкам на выносливость.
Соревнования на бельгийском автодроме стали первыми в истории гиперкаров — новой категории гоночных автомобилей, которая сменила LMP1 в роли самого быстрого и престижного класса WEC.
В категории LMP2 на протяжении всей дистанции доминировал экипаж в составе Филипе Альбукерке, Филипа Хэнсона и Фабио Шерера. В начале дистанции одним из главных их соперников была команда Team WRT, прорвавшаяся на второе место в классе при старте с десятого. Однако из-за поломки сцепления экипаж Робина Фряйнса, Фердинанда фон Габсбурга (из знаменитой династии) и Шарля Милези финишировал только 12-м в своем классе.
Команда «Порше» в составе Кевина Эстре, Нила Джани и Микаэля Кристенсена победила в зачете LMGTE Pro, а в классе LMGTE Am не было равных Никласу Нильсену, Франсуа Перродо и Алессио Ровере.
Следующий этап серии пройдет 13 июня в Португалии на автодроме «Альгарве».
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