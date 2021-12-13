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Шварцман попрощался с командой «Формулы-2»

20:40
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Российский гонщик Роберт Шварцман в Instagram опубликовал пост, в котором попрощался с командой «Формулы-2» Prema.

«Спустя четыре незабываемых года пора расстаться с Prema. Я не могу достаточно отблагодарить всех за тяжелую работу и прекрасное время, проведенное вместе. За эти четыре года мы многого достигли, и я многому научился. Вы все навсегда останетесь в моем сердце», — написал Шварцман.

Публикация от Robert Shwartzman (@robertshwartzman)

22-летний Шварцман в 2021 году занял 2-е место в чемпионате, уступив титул своему партнеру по команде австралийцу Оскару Пиастри. Сезоном ранее был 4-м.

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Иван Шитик все материалы автора
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