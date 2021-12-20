Дзанарди выписали из госпиталя через полтора года после аварии

Итальянский экс-пилот «Формулы-1», чемпион IndyCar и победитель Паралимпиады Алессандро Дзанарди был выписан из больницы. Он продолжит восстановление дома, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в июне 2020 года Дзанарди попал в аварию во время велогонки, столкнувшись с грузовиком. После этого он перенес несколько операций, а недавно у него восстановились слух, зрение и речь.

Ранее итальянский суд признал, что вина за аварию Дзанарди полностью лежит на нем самом, сняв все обвинения с водителя грузовика.