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Дзанарди выписали из госпиталя через полтора года после аварии

13:55

Итальянский экс-пилот «Формулы-1», чемпион IndyCar и победитель Паралимпиады Алессандро Дзанарди был выписан из больницы. Он продолжит восстановление дома, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в июне 2020 года Дзанарди попал в аварию во время велогонки, столкнувшись с грузовиком. После этого он перенес несколько операций, а недавно у него восстановились слух, зрение и речь.

Ранее итальянский суд признал, что вина за аварию Дзанарди полностью лежит на нем самом, сняв все обвинения с водителя грузовика.

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Иван Шитик все материалы автора
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