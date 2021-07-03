Россиянка Сидоркова заняла второе место в гонке W Series в Австрии
18:55
Российская гонщица в W Series Ирина Сидоркова завоевала свой первый подиум в серии, финишировав на втором месте на втором этапе на «Гран-при Австрии».
18-летняя гонщица из Петрозаводска стартовала пятой и уже на первом круге поднялась на второе место.
Победу одержала действующая чемпионка серии Джейми Чедвик, опередившая Сидоркову на шесть с половиной секунд.
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