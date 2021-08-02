Россияне 10-е и 23-е на «24 часа Спа»

Российские пилоты из команды AKKA ASP Константин Терещенко и Тимур Богуславский, выступающие на автомобилях Mercedes-AMG GT3, не попали в число призеров гонки «24 часа Спа».

Богуславский, Лукас Ауэр и Фелипе Фрага завершили суточный марафон на 10-й позиции абсолютного зачета, а Терещенко, Петру Умбрареску и Тома Друэ финишировали на 23-м месте.

До конца сезона Европейской серии гонок на выносливость осталось четыре этапа. Следующий пройдет на трассе «Брэндс-Хэтч» 28-29 августа.