Российский гонщик Никита Бедрин из команды Van Amersfoort Racing трижды поднимался на подиум на четвертом этапе итальянской «Формулы-4» в Имоле.

В первом и третьем заездах он финишировал вторым, а во второй гонке стал третьим.

До конца сезона в итальянской «Формуле-4» осталось три этапа. Следующий пройдет с 10 по 12 сентября на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.