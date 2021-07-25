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У Бедрина — три подиума в итальянской «Формуле-4»

25 июля 2021, 21:35
Никита Бедрин.
Никита Бедрин.

Российский гонщик Никита Бедрин из команды Van Amersfoort Racing трижды поднимался на подиум на четвертом этапе итальянской «Формулы-4» в Имоле.

В первом и третьем заездах он финишировал вторым, а во второй гонке стал третьим.

До конца сезона в итальянской «Формуле-4» осталось три этапа. Следующий пройдет с 10 по 12 сентября на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.

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