Роберт Шварцман после чемпионства в «Формуле-3»: «Надо понять, чего мы добились»

Российский пилот Prema Racing Роберт Шварцман признался, что еще до конца не осознал, чего добился, выиграв чемпионский титул в «Формуле-3». Он стал вторым в первой гонке заключительного этапа чемпионата, который проходит в Сочи. Это позволило ему гарантировать чемпионство.

— Даже не знаю, что сказать. Это было здорово, — цитирует РИА Новости Шварцмана. — Спасибо команде, болельщикам, всем, кто поддерживал и помогал. Теперь надо все переосмыслить, понять, чего мы добились, и двигаться дальше.