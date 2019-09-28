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Роберт Шварцман после чемпионства в «Формуле-3»: «Надо понять, чего мы добились»

11:53

Российский пилот Prema Racing Роберт Шварцман признался, что еще до конца не осознал, чего добился, выиграв чемпионский титул в «Формуле-3». Он стал вторым в первой гонке заключительного этапа чемпионата, который проходит в Сочи. Это позволило ему гарантировать чемпионство.

— Даже не знаю, что сказать. Это было здорово, — цитирует РИА Новости Шварцмана. — Спасибо команде, болельщикам, всем, кто поддерживал и помогал. Теперь надо все переосмыслить, понять, чего мы добились, и двигаться дальше.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190928/1559230506.html

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