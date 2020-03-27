Роберт Шварцман: «Не знаю, когда начнется «Формула-2», но надо все равно быть готовым»

Гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман рассказал о подготовке к сезону.

Ранее начало сезона «Формулы-2» перенесли из-за пандемии коронавируса.

— Сейчас «Формула-2» не началась, к сожалению, — сказал Шварцман в интервью телеканалу «Санкт-Петербург». — На самом деле «Формула-2» еще тяжелей, чем «Формула-3», и 100 процентов нужно работать больше, чем в прошлом году и подготавливаться лучше.

Я не знаю, когда мы начнем чемпионат, и вообще не знаю, будет ли он, сколько будет гонок, какие они будут, на каких трассах. Но, в любом случае, нельзя это использовать как оправдание, надо все равно быть готовым. В любом случае, когда дадут старт надо быть на 100 процентов готовым и собирать максимум очков, которые можно.