Экипаж Русинова выиграл гонку на автодроме «Поль Рикар»

Экипаж российской команды G-Drive выиграл третий этап сезона Европейской серии Ле-Ман (ELMS), который завершился во Франции на автодроме «Поль Рикар».

Русинов и его партнеры по команде Ник де Врис и Франко Колапинто завоевали первую позицию на старте в квалификации, однако в начале гонки сохранить лидерство не смогли. Вновь выйти в лидеры экипаж G-Drive смог незадолго до финиша, в итоге опередив ближайших преследователей из команды Orlen TeamWRT более чем на 6 секунд.

Технический партнер G-Drive Racing — команда Algarve Pro Racing в составе Ричарда Брэдли, Фердинанда Габсбурга и Диего Менчака сумели отыграть пять позиций и финишировать на седьмом месте.

В общем зачете ELMS по итогам трех этапов лидерство сохранил экипаж Orlen Team WRT. G-Drive Racing идет на втором месте, отставая на три очка.