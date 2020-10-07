Пилот «Формулы-2» выложил шокирующие снимки своих переломов

Пилот «Формулы-2» Хуан Мануэль Корреа в сториз Intsagram поделился рентгеновскими снимками своих ног после ужасной аварии, которая приковала его к инвалидной коляски и привела к смерти другого пилота — Антуана Юбера. Инцидент произошел на трассе в Спа летом прошлого года. Корреа две недели находился в реанимации, перенес уже 20 операций и пытается восстановиться до сих пор, при этом намереваясь вернуться в автогонки.

На опубликованных снимках видны жуткие проломы обеих ног в районе голени.

«Я все помню, я не терял сознание, — поделился 21-летний американский гонщик эквадорского происхождения. — В тот момент я подумал, что потерял ноги, потому что не мог ими пошевелить. Казалось, что их удерживает только комбинезон, они были как желе».