На трассе «Сочи Автодрома» завершился сезон FIA World Touring Car Cup 2021

В воскресенье, 28 ноября, в рамках российского этапа на трассе «Сочи Автодрома» завершился сезон Кубка мира FIA World Touring Car Cup 2021.

Заключительную гонку выиграл британец Роберт Хафф на машине Cupra Leon Competicion TCR — его время 38 минут 14,552 секунды. Для венгерской команды эта победа стала второй подряд в России — ранее днем лучшим в первой гонке был напарник Хаффа испанец Микель Аскона. Таким образом, в прошедшем сезоне победы в 16 гонках одержали 12 разных пилотов.

Вторым на финише с отставанием в 04,563 секунды оказался Фредерик Вервиш из Comtoyou Team Audi Sport. Бельгиец, выступающий на Audi RS 3 LMS, завершил сезон на втором месте в личном зачете, уступив чемпиону Яну Эрлаше 21 очко (французский пилот стал шестым в этой гонке).

Замкнул тройку призеров во второй гонке FIA WTCR VTB Race of Russia 2021 француз Натанаэль Бертон на аналогичной Вервишу Audi (команда Comtoyou DHL Team Audi Sport).