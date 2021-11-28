Француз Элраше стал чемпионом WTCC на этапе в Сочи и признался в любви к России

Французский гонщик Ян Эрлаше в первой гонке заключительного этапа Кубка мира FIA World Touring Car Cup 2021 стал чемпионом во второй раз в карьере.

По окончании финального этапа FIA WTCR VTB Race of Russia 25-летний пилот команды Cyan Racing Lynk & Co признался в любви к России и выразил желание поскорее вернуться на Сочи Автодром. Напомним, что российский этап включен в календарь 2022 года — гоночный уик-энд запланирован на 6-7 августа.

«Мы выиграли второй титул, и после гонок я чувствую себя прекрасно. Это лучшее чувство, которое может быть. Этап в Сочи стал очень классным опытом для меня и команды: мы победили в личном и командном зачетах. Это классно! Моя первая гонка в чемпионате мира WTCC (в таком формате серия проходила до 2018 года) была в составе российской команды, а теперь я стал чемпионом на трассе в Сочи. Определенно точно, что теперь я буду любить Россию всегда. С нетерпением буду ждать возвращения в Россию в следующем году. Увидимся, Сочи!», — сказал Эрлаше.

По итогам 16 гонок на восьми этапах Эрлаше набрал 222 очка и опередил на 21 очко бельгийского гонщика Фредерика Вервиша.