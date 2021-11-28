Ян Эрлаше досрочно завоевал чемпионский титул FIA WTCR на «Сочи Автодроме»

Французский пилот Ян Эрлаше второй сезон подряд стал сильнейшим по итогам сезона FIA World Touring Car Cup, а команда Cyan Racing Lynk & Co завоевала титул в командном зачете в третий раз.

25-летний пилот в первой гонке финального этапа Кубка мира FIA World Touring Car Cup 2021 на автомобиле Lynk & Co 03 TCR финишировал шестым и досрочно стал двукратным чемпионом серии. Отрыв от второго места в личном зачете составил 39 очков. Третью же победу командном зачете гоночной серии одержал коллектив Cyan Racing Lynk & Co.

В дождевой гонке лучшим стал Микель Аскона. На последнем круге пилот на Cupra Le?n Competici?n TCR (команда Zeng? Motorsport Services KFT) обошел француза Жан-Карла Верне и одержал первую победу в сезоне. Испанец проехал 11 кругов Сочи Автодрома за 31 минуту 18.657 секунды. Аскона — одиннадцатый пилот в Кубке мира-2021, выигравший одну из гонок.

Вторым в итоговом протоколе оказался Верне, выступающий на Hyundai Elantra N TCR (команда Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team). Его отставание от Асконы составило 1.403 секунды. Третьим до финиша добрался Фредерик Вервиш из Comtoyou Team Audi Sport. Audi RS 3 LMS бельгийца уступила победителю 2.432 секунды.

Пилоты российской команды LADA Sport ROSNEFT, получившей wildcard для участия в финальном этапе FIA WTCR VTB Race of Russia 2021, Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев заняли 18-е и 19-е места соответственно.