Лундгаард выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Тоскане, россияне по разным причинам не попали в очки

В Италии завершилась вторая гонка чемпионата «Формулы-2». Датчанин Кристиан Лундгаард из ART Grand Prix одержал победу. На подиму также поднялись Луис Делетраз (Charouz Racing System) и Юри Випс (DAMS), которые заняли второе и третье места соответственно.

Россиянин Роберт Шварцман после старта с 22-го места финишировал девятым — в одном месте от очковой зоны. Еще один представитель России Никита Мазепин столкнулся с напарником по команде Лукой Гьотто, когда пытался не пропустить итальянца вперед в первом повороте. После этого команда на всякий случай позвала россиянина на пит-стоп, что лишило его шансов на очки.

Стартовавший с поул-позишен Артем Маркелов боролся внутри очковой зоны, однако в одним из эпизодов слишком сильно заехал на поребрик и сломал переднее антикрыло, после чего ему пришлось ехать на пит-стоп.