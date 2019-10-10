Карякин считает, что у него отняли победу на «Ралли Марокко»

Россиянин Сергей Карякин стал вторым на «Ралли Марокко», завершившемся в среду, 9 октября. Но сам спортсмен, выступающий в классе T3, считает, что у него отняли победу.

На заключительном этапе «Ралли Марокко» Карякин и Антон Власюк отыграли отставание чуть более четырех минут и финишировали первыми. Однако победу присудили бразильцу Рейналду Варелле, благодаря чему он выиграл зачет Кубка мира.

— По времени мы первые, по приборам тоже первые, но по результатам, написанным руками маршалов на бумаге, у нас второе место. Почему? Это спорная ситуация, и я не согласен с решением спортивных комиссаров, — сказал Карякин. (Мария Никулашкина)