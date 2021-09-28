Гонщик Квят может продолжить карьеру в «Формуле-E»
14:26
Российский гонщик Даниил Квят может продолжить карьеру в «Формуле-Е», сообщает The Race.
По данным источника, экс-пилот «Формулы-1» в скором времени подпишет контракт с командой Dragon Penske. Менеджер Квята активно ведет переговоры с командой «Формулы-Е». Окончательное решение будет принято в ноябре этого года.
Всего на счету 27-летнего Квята 110 гонок в «Формуле-1» и три подиума.
Дополнительная информация:
https://the-race.com/formula-e/ex-f1-driver-kvyat-back-in-the-frame-for-2022-formula-e-seat/
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