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Гонщик Квят может продолжить карьеру в «Формуле-E»

14:26
Даниил Квят. Фото Red Bull
Даниил Квят. Фото Red Bull
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Российский гонщик Даниил Квят может продолжить карьеру в «Формуле-Е», сообщает The Race.

По данным источника, экс-пилот «Формулы-1» в скором времени подпишет контракт с командой Dragon Penske. Менеджер Квята активно ведет переговоры с командой «Формулы-Е». Окончательное решение будет принято в ноябре этого года.

Всего на счету 27-летнего Квята 110 гонок в «Формуле-1» и три подиума.

Дополнительная информация:

https://the-race.com/formula-e/ex-f1-driver-kvyat-back-in-the-frame-for-2022-formula-e-seat/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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