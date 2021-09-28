Гонщик Квят может продолжить карьеру в «Формуле-E»

Российский гонщик Даниил Квят может продолжить карьеру в «Формуле-Е», сообщает The Race.

По данным источника, экс-пилот «Формулы-1» в скором времени подпишет контракт с командой Dragon Penske. Менеджер Квята активно ведет переговоры с командой «Формулы-Е». Окончательное решение будет принято в ноябре этого года.

Всего на счету 27-летнего Квята 110 гонок в «Формуле-1» и три подиума.