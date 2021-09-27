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Сборная России по мотокроссу впервые с 1978 года заняла место в топ-5 на Мотокроссе Наций

15:12

Сборная России по мотокроссу заняла четвертое место на Мотокроссе Наций 2021 года.

Пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта России отмечает, что это лучший результат в истории российского мотокросса. В последний раз команда попадала в топ-5 в 1978 году.

Первое место заняла команда Италии (37), второе — у сборной Нидерландов (38). Тройку замкнули спортсмены из Великобритании (39). Россияне отстали от них всего на 5 очков (44).

Дополнительная информация:

https://www.mfr.ru/news/sbornaya-rossii-po-motokrossu-chetvyertoe-mesto-v-mire/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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