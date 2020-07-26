Гаврилов финишировал первым на втором этапе «Игоры Драйв»

На «Игора Драйв» прошел второй этап чемпионата СМП РСКГ.

Клим Гаврилов финишировал первым в туринге. Вторым стал Иван Лукашевич. Третий — Андрей Радошнов.

«Сразу после рестарта еще одна неудача постигла туринговую команду LADA Sport ROSNEFT. Единственного оставшегося пилота подвела подвеска — Кирилл Ладыгин просто утратил контроль над машиной и по иронии судьбы столкнулся с партнером по коллективу Андреем Петуховым, выступающим в Супер-продакшн!

Впрочем, это не помешало Петухову финишировать третьим в классе — вслед за Дмитрием Лебедевым и своим партнером Владиславом Незванкиным. За ним заезд закончили Вадим Антипов, Евгений Мейтес, Александр Гармаш и Павел Пастушков. Николай Виханский после контакта с Мейтесом выбыл из сражения — причем всего за 4 круга до конца заезда", — написано на официальном сайте РСКГ.