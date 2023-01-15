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Сегодня, 13:47

Аль-Аттия в пятый раз выиграл «Дакар» в категории внедорожников, Ван Кастерен победил в зачете грузовиков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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15 января завершился известный ралли-рейд «Дакар».

В категории мотоциклов победу одержал гонщик «Ред Булл КТМ» аргентинец Кевин Бенавидес (44.27,20 часа). Вторым стал сокомандник аргентинца австриец Тоби Прайс, который проиграл победителю 43 секунды после 13 дней гонки. Замкнул тройку американец Скайлер Ховс из «Хускварны» (+05,04 минуты).

В зачете внедорожников победу одержал легендарный катарский гонщик Нассер Аль-Аттия из «Тойоты» (45.03,15 часов), для которого этот триумф стал пятым на «Дакаре». Вторым стал девятикратный чемпион WRC француз Себастьян Леб из «Бахрейн Рейд Экстрим» (+1.20,49 час). Третьим финишировал бразилец Лукас Моралес из «Овердрайва» (+1.38,31 час).

Чемпионом зачета грузовиков стал нидерландец Янус ван Кастерен на «Ивеко» (54.03,33 часа). Вторым стал Мартин ван ден Бринк на «Ивеко» (+2.40,22 часа). Замкнул тройку Митчел ван ден Бринк, который представляет «Ивеко» (+4.02,29 часа).

Нассер Аль-Аттия
Себастьян Леб
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