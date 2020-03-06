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Этап «Формулы-Е» в Риме перенесен из-за коронавируса

18:22

«Формула-Е» перенесла этап в Риме, сообщает официальный сайт соревнований. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в Италии.

Сообщается, что ввиду распространения болезни проведение гонки в запланированный срок было признано невозможным. Этап должен был пройти 4 апреля.

Организаторы планируют провести этап в Италии в другую дату. Об этом будет сообщено дополнительно. Также представители «Формулы-Е» свяжутся с теми, кто купил билеты для решения вопроса о компенсации.

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