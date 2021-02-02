Экс-гонщик «Формулы-1» Петров заразился коронавирусом

Бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров в своем Instagram сообщил, что заразился коронавирусом.

«И я туда же. Пришел положительный тест на COVID-19. Запахи не чувствую три дня. Заболел 1,5 недели назад. Почувствовал боль в горле. Никакой слабости не было. Но спустя 6 дней поднялась температура 37,8. Продержалась 1 день. Мы ее успешно сбили. И вот через пару дней пропали запахи. Вроде бы болезнь проходит без осложнений. Чувствую себя хорошо! Гуляю по часу в лесу каждый день», — написал Петров.

36-летний автогонщик выступал в «Формуле-1» с 2010 по 2013 год.