Первый этап Кубка мира по бахам завершился сегодня, 7 февраля, победой петербуржца Владимира Васильева и его штурмана Алексея Кузьмича. В заключительный день бахи «Россия — Северный Лес» экипаж Васильев/Кузьмич показал лучшее время на каждом из скоростных участков и одержал победу.

В воскресенье участникам предстояло преодолеть два спецучастка общей протяженностью 188 километров. На финише первого из двух воскресных участков Васильев был первым, а ставший вторым Андрей Новиков проиграл ему более двух минут. Третий и четвертый результаты показали Денис Кротов и Сергей Успенский, а замкнул пятерку сильнейших Борис Гадасин.

На заключительном спецучастке быстрейшим снова стал Владимир Васильев, а его основным преследователем также вновь оказался Андрей Новиков. Далее Сергей Успенский и Денис Кротов поменялись местами, а замкнул пятерку сильнейших на этот раз Юрий Аршанский.

По итогам трехдневной гонки по предварительным результатам победителем бахи «Россия — Северный Лес» в третий раз в карьере стал Владимир Васильев. Андрей Новиков занял второе место, проиграв победителю на финише около восьми минут. Третьим финишировал Борис Гадасин, проигравший победителю гонки более получаса — при этом он одержал победу в зачете Т3.