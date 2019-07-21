Экипаж Терещенко не добрался до финиша в Барселоне

В испанской Барселоне состоялся очередной этап Европейской серии Ле-Ман (ELMS) – 4-часовая гонка на выносливость.

Лучшее время в квалификации показал экс-чемпион ELMS Поль-Лу Шатен из французской команды Idec Sport, опередивший ближайшего преследователя более чем на полсекунды. Стоит отметить и 17-е место болида команды Panis Barthez Competition, за рулем которого был россиянин Константин Терещенко.

А вот в самой гонке французскую команду постигла неудача: Терещенко и его партнерам уже не в первый раз не удалось добраться до финиша. Победу же одержал российский экипаж G-Drive Racing во главе с Романом Русиновым.