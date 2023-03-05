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Сегодня, 19:35

Чагин заявил, что ралли «Дакар» тяжело назвать полноценным без участия «Камаз-мастера»

Алина Савинова
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Владимир Чагин заявил, что ралли-рейд «Дакар» тяжело назвать полноценным соревнованием без участия в нем «Камаз-мастера», руководителем которого он является.

«Как вы думаете — собирается чемпионат мира по фигурному катанию без наших девчонок, это полноценный чемпионат? Или чемпионат мира по синхронному плаванию без наших — это полноценный чемпионат мира? Тяжело назвать их полноценными, так же и с «Дакаром» без «Камаз-мастера», — приводит ТАСС слова Чагина.

Ралли «Дакар» проходило в Саудовской Аравии с 31 декабря по 15 января. Его общая дистанция составляла 8 538 км.

Источник: https://tass.ru/sport/17200137
Владимир Чагин
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