Российских гонщиков с двойным гражданством обязали письменно осудить СВО

Международная автомобильная федерация (FIA) обязала российских и белорусских гонщиков, выступающих на международных соревнованиях под другим флагом или с лицензией другой страны, подписать декларацию об осуждении спецоперации на Украине.

«Любой российский или белорусский гонщик или чиновник с двойным гражданством, который не подпишет декларацию, обязывающую придерживаться принципа мира и политического нейтралитета FIA, не будет допущен к участию», — приводит слова заявления РИА «Новости».

FIA в середине февраля смягчила правила для участия в международных соревнованиях для российских и белорусских пилотов с двойным гражданством, согласно которым гонщикам не требовалась подписывать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета.