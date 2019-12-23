Алексей Смоляр: «Формула-3 станет для меня большим вызовом»

Пилот программы SMP Racing Александр Смоляр рассказал, чего он ожидает от следующего сезона. В 2020 году он будет выступать в «Формуле-3» в составе французской команды ART Grand Prix.

— Я очень рад, что перехожу в «Формулу-3» и буду выступать в известной и опытной команде ART Grand Prix, — цитирует россиянина SMP Racing. — Этот чемпионат станет для меня большим вызовом. Думаю, я впервые в жизни столкнусь с таким серьезным уровнем конкуренции. Я постараюсь соответствовать тем ожиданиям, которые возлагают на меня SMP Racing и ART Grand Prix. Уверен, с их поддержкой и помощью мне будет проще адаптироваться в новом чемпионате, и я уже с нетерпением жду начала предсезонных тестов в марте.

В прошедшем сезоне 18-летний россиянин стал бронзовым призером Formula Renault Eurocup. На его счету три победы в гонках, шесть вторых мест и одно третье.