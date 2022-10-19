В Европе вспоминают рекорды легендарного Санеева. Но выделяют только его грузинское происхождение

Виктор родился и жил в Абхазии, но выступал за сборную СССР. Теперь же в публикации, посвященной Санееву, — современный флаг Грузии.

Легендарный советский легкоатлет Виктор Санеев умер 3 января нынешнего года на 77-м году жизни. Он родился в Сухуми, побеждал за Советский Союз, после распада страны переехал в Австралию, где и прожил все последние годы. Недавно про Виктора решила вспомнить европейская легкоатлетическая ассоциация. Все бы ничего, только European Athletics решила подлить масла в огонь и, помимо перечисления рекордов Санеева, добавила рядом с ним смайлик с грузинским флагом. Только вот за независимую Грузию Виктор никогда не выступал, а о статусе Абхазии предпочитал не говорить...

Виктор Санеев. Фото Global Look Press

Санеев — главный человек в нашей легкой атлетике в 1970-х

Лучшие годы своей карьеры Санеев царил в секторе для тройного прыжка и был лицом отечественной легкой атлетики. Он трижды становился олимпийским чемпионом. А история его первого олимпийского золота так и ждет экранизации. На Олимпиаду 1968 года в Мехико приехали все сильнейшие атлеты мира — в те годы не каждые Игры могли похвастать лучшим представительством. У Виктора перед поездкой в Мексику стаж выступлений за сборную СССР был меньше года. По сути, его взяли авансом, глядя на невероятный потенциал и высокие результаты в юные годы. На пробу, на будущее. Результатов никто не ждал. Каким же было удивление тренеров и представителей советской команды, когда Санеев с ходу принес победу.

И какую! Уже в квалификации итальянец Джузеппе Джентиле установил новый мировой рекорд — 17 м 10 см. В первой попытке финала он же улучшает свой рекорд — до 17 м 22 см. У Санеева прыжки сначала не шли, и он шел даже мимо пьедестала, но в третьей попытке обошел итальянца на сантиметр. Третий мировой рекорд! В пятой попытке мировой рекорд опять обновляется бразильцем Нелсоном Пруденсио — теперь уже надо прыгать за 17 м 27 см. И вот в последней шестой попытке, не доступив до планки больше 20 сантиметров, Санеев ставит победную точку — 17 метров и 39 сантиметров. Это уникальный случай в истории легкой атлетики, когда в ходе одного финала мировой рекорд был превышен четыре раза и дважды — одним атлетом. Не будет равных Виктору и на ОИ в Мюнхене и Монреале, пока победную серию в Москве не остановит Яак Уудмяэ.

Война в Абхазии вынудила Санеева переехать в Австралию

На удивление смерть Санеева в начале этого года прошла тихо. Возможно, сказалась новогодняя кутерьма. Возможно, его победы — дела давно минувших дней. Тем не менее на днях Европейская легкоатлетическая ассоциация в своих соцсетях решила напомнить про рекорды Санеева и великий турнир в тройном прыжке в Мехико. Историческая публикация, правда, закончилась политическими разборками. Авторы поста о Викторе добавили к нему смайлик с грузинским флагом, и это привело к дискуссии о происхождении спортсмена. Он действительно родился в советской Грузии, но за независимую Грузию после распада СССР никогда не выступал. Более того, его жизнь прошла в Абхазии, статус которой до сих пор до конца не определен. А сам Санеев при жизни старался дистанцироваться от этого вопроса и сохранять отношения как с правительством Абхазии, так и с правительством Грузии.

Много вы знаете одновременно почетных жителей Сухума и Тбилиси? С учетом непростых отношений в регионе... На судьбу Санеева первая абхазская война повлияла напрямую. Он не собирался уезжать, но в 1992 году его никто не спросил. Как он вспоминал потом в интервью, сейчас и от его дома-то ничего не осталось... Уехал Виктор далеко — в Австралию. На Зеленый континент Санеев перебрался со всей семьей — с женой и сыном. Они поселились в Сиднее, первое время легендарный легкоатлет работал учителем физкультуры в местной школе. Только спустя годы ему удалось получить работу тренера по прыжкам в Институте спорта штата Новый Южный Уэльс. В Сиднее он прожил до конца своих дней, там его и похоронили. Однако окончательно своим он в тех краях не стал.

Виктор Санеев. Фото Getty Images

Паспорт Грузии Санееву подарил лично Саакашвили

Когда пару лет назад в интервью «Р-Спорту» Санеева спросили, готов ли он приехать в Россию, он сказал, что с удовольствием — если пригласят. Но в это он не верил, поскольку на отношения людей влияет политика. «Я для России антагонист, — говорил Виктор. — Хотя я спортсмен, а не политический деятель. И я хочу через вас передать своим болельщикам и в России, и в Грузии, и везде огромный привет, пожелания здоровья и всего наилучшего». Он редко вспоминал о войне, только отмечая, насколько ужасным она стала событием для всего Кавказа и для него самого. Редко высказывался на острые политические темы. Сам считал себя и грузином, и советским человеком, и абхазом, и немного и австралийцем. Все-таки в Сиднее он прожил целых 30 лет! И даже встретил своего «обидчика» с Олимпиады-80. Эстонец Уудмяэ также перебрался поближе к кенгуру.

Споры о том, кем же все-таки стоит считать Санеева, сейчас бессмысленны. Как разобрать, к кому относить успехи спортсмена из Абхазской АССР? Факт лишь в том, что гражданство у Виктора было советское. С другой стороны, советского флага и тем более абхазского в популярных мессенджерах нет. А грузинский паспорт он напоследок все-таки получил. В 2005 году Санеев отмечал 60-летие. По этому поводу его в Тбилиси пригласил тогдашний глава Грузии Михаил Саакашвили. Это был первый визит Виктора на Кавказ со времен абхазской войны, спустя 13 лет... Саакашвили предложил Санееву подарок, который может вручить только президент страны, — гражданство. Так Виктор номинально, но стал грузином, хотя сохранил и австралийский паспорт и в целом переезжать с насиженных мест в Новом Южном Уэльсе не планировал.