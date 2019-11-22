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ВФЛА грозит полное исключение из World Athletics

22:30

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) может исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из организации, сообщил на пресс-конференции глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

— Совет World Athletics наделил рабочую группу мандатом сформировать рекомендацию относительно санкций, которые совет должен принять в отношении ВФЛА за нарушение антидопинговых правил, и относительно того, должен ли будет конгресс рассмотреть вопрос исключения ВФЛА из World Athletics, — сказал Андерсен.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7183139

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