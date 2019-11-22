ВФЛА грозит полное исключение из World Athletics

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) может исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из организации, сообщил на пресс-конференции глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

— Совет World Athletics наделил рабочую группу мандатом сформировать рекомендацию относительно санкций, которые совет должен принять в отношении ВФЛА за нарушение антидопинговых правил, и относительно того, должен ли будет конгресс рассмотреть вопрос исключения ВФЛА из World Athletics, — сказал Андерсен.