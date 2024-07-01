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Сегодня, 07:14

Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.

В финале национального отборочного турнира США к Олимпиаде-2024 в Париже спортсменка преодолела дистанцию за 50,65 секунды. Предыдущий мировой рекорд (50,68) также принадлежал Маклафлин.

Маклафлин является двукратной олимпийской чемпионкой. 24-летняя американка — единственная бегунья в мире, которая смогла преодолеть дистанцию в 400 метров с барьерами за время менее 51 секунды.

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