Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла к рассмотрению от спортсменов 282 заявки на получение нейтрального статуса, из которых 271 направлена в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ). ​

– По состоянию на утро 25 апреля к нам поступили заявки от 282 легкоатлетов, 271 из них уже отправлена в ИААФ", – сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева ТАСС.

Российские спортсмены в связи с отстранением ВФЛА вынуждены подавать индивидуальные заявки на выступление в международных турнирах под нейтральным флагом.

К настоящему времени ИААФ допустила 67 российских легкоатлетов, которые в 2019 году имеют право выступать на международных стартах. В их числе Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов.