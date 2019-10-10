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Путин лично поздравил Ласицкене с победой на ЧМ

17:36
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Президент России Владимир Путин лично поздравил трехкратную чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене, информирует РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, перед началом заседания совета по развитию физической культуры и спорта Путин позвонил Ласицкене, поздравил ее с уникальным достижением — с тремя золотыми медалями мирового первенства.

«Президент заверил спортсменку, что и дальше будет оказываться поддержка ей лично и всем легкоатлетам», — отметил Песков.

Ласицкене сделала жесткое заявление о Шляхтине. Она призывает к отставке руководство ВФЛА и не ждет призовых

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191010/1559639438.html

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