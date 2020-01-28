Мария Ласицкене: «Я должна сражаться исключительно в секторе»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказала мнение о борьбе за право выступления на международных соревнованиях.

— Я должна сражаться исключительно в секторе, с планкой и со своими соперницами, — цитирует Ласицкене RT. — Но на протяжении четырех лет мне приходится самой заниматься и другими вещами: вести диалоги с чиновниками, задавать им вопросы, писать открытые письма. Да, я бы поступала так в любом случае, так как выступаю за чистый и честный спорт. Но сейчас легкоатлеты попали в страшную ситуацию и вынуждены участвовать в этой борьбе вне зависимости от своего желания. К сожалению, наши действия игнорируются. Разумеется, это нас не остановит, мы имеем право выходить на старты.

Всероссийская федерация легкой атлетики и спортсмены находятся в очень плачевном положении. Последние три года мы выступали в нейтральном статусе, а сейчас даже на это не имеем права. Каждый старт для меня очень важен, мне необходима конкуренция на самом высоком уровне. Происходящее сейчас оказывает негативное влияние на подготовку к Олимпиаде, если вообще удастся на нее поехать

Тренируюсь с полной отдачей, работаю над собой. Если до окончания зимы ситуация не изменится, буду участвовать во внутренних соревнованиях. Честно говоря, уже настолько ко всему привыкла, что на моем настрое эти проблемы никак не сказываются.