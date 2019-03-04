Мария Ласицкене: "Отпуск - это настоящий отпуск, как всегда, на месяц"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, победившая на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в Глазго, отметила, что выполнила свою задачу на зимний сезон.

- Золото на шее. Попытки вроде бы были хорошие, есть над чем работать, - цитирует Ласицкене официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). - Поводов для расстройства нет. Сезон был короткий, но насыщенный: было подтверждение личного рекорда, золото чемпионата России и чемпионата Европы. Задача, которую мы ставили, выполнена. Сейчас со спокойной душой и ощущением счастья отправимся в отпуск.

Я не хочу огорчаться из-за того, что не взяла 2,05 метра. Это было бы классно, но значит, не сегодня. Я выложилась, я постаралась. На мой взгляд, все же на чемпионатах мира, Европы, Олимпиадах главное - это медаль.

Отпуск - это настоящий отпуск, как всегда, на месяц. Никакого спорта, максимум – настольный теннис. Раньше очень любила поиграть в баскетбол, но травмоопасно, поэтому не рискую.