Мария Ласицкене – о ЧМ в Катаре: "Все говорит о том, что Россию не допустят туда под своим флагом"

Российская чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене надеется выступить под флагом своей страны на предстоящем чемпионате мира в Катаре, сообщает ТАСС.

– Хочется надеяться на то, что разрешат выступить под флагом РФ, но сейчас все говорит о том, что нас туда не допустят под своим флагом. Те три с половиной года, как нашу федерацию поразили в правах, превратили нас в людей, которые уже мало во что верят. Конечно, я очень рада буду ошибиться, но сейчас приходится использовать возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе, – приводит слова Ласицкине ТАСС.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 27 сентября по 6 октября.

Легкоатлеты сборной России выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Вопрос восстановления ВФЛА будет вновь рассмотрен летом.

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