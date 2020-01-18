Исинбаева мечтает, чтобы ее сын стал великим хоккеистом
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сфотографировалась с юношеской сборной России по хоккею. По словам легкоатлетки, она мечтает, чтобы ее сын стал хоккеистом. 4 февраля Исинбаева родила мальчика, которого назвала Добрыня.
«С юношеской сборной России по хоккею! Только что после победы в первой игре с Канадой 6:2. Мечтаю чтобы однажды, мой сын стал великим хоккеистом!» — подписала Исинбаева снимок в Instagram.
С Юношеской сборной России по хоккею! Только что после победы в первой игре с Канадой 6-2. ?? ? Мечтаю чтобы однажды, мой сын стал великим хоккеистом!!! ? With the Russian Junior ice hockey team! Just after winning the first game with Canada 6-2. ?? ? I dream that one day, my son will become a great hockey player!!!