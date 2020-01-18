Исинбаева мечтает, чтобы ее сын стал великим хоккеистом

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сфотографировалась с юношеской сборной России по хоккею. По словам легкоатлетки, она мечтает, чтобы ее сын стал хоккеистом. 4 февраля Исинбаева родила мальчика, которого назвала Добрыня.

«С юношеской сборной России по хоккею! Только что после победы в первой игре с Канадой 6:2. Мечтаю чтобы однажды, мой сын стал великим хоккеистом!» — подписала Исинбаева снимок в Instagram.