Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике продолжает восстанавливаться после травмы.

Золото Ангелины Мельниковой, Владиславы Уразовой, Виктории Листуновой и Лилии Ахаимовой в командном турнире по спортивной гимнастике на Играх в Токио — один из самых ярких моментов года в российском спорте. Если триумф мужской команды за день до этого был относительно предсказуем — наши парни все-таки действующие чемпионы мира, — то от девушек победы не ожидал никто. Последний успех наших гимнасток в команде датирован аж 1992 годом! Тогда еще выступала Оксана Чусовитина, а никто из нынешних участниц даже не родился. Побеждать именно в командном турнире не удавалось ни блестящему поколению Светланы Хоркиной, ни Алии Мустафиной. А вот у команды из двух 16-летних девчонок и Мельниковой с Ахаимовой — получилось!

В интервью «СЭ» Лилия Ахаимова, посетившая матч «Зенит» — «Альба» баскетбольной Евролиги, рассказала, как изменилась ее жизнь после триумфа в Японии.

О сроках возвращения пока говорить не могу

— Во многих интервью вы говорили, что пока не осознали себя олимпийской чемпионкой. Сейчас это осознание уже пришло? Заметно прибавилось количество подписчиков в социальных сетях?

— Да, сейчас уже полностью осознаю, что произошло в Токио. А подписчиков в Instagram прибавилось в три раза, но мой аккаунт был взломан. Увы, но мне до сих пор не удалось его восстановить. Процесс переговоров с офисом организации проходит очень трудно.

— Вас чаще стали узнавать на улице?

— Узнают. В основном это происходит в торговых центрах, дети подходят фотографироваться. Никогда не отказываю, так как сама в их годы мечтала получить фотографию со спортсменами, которые многого добились в своей карьере. Был еще интересный случай с представителями ГИБДД, когда мою машину остановили на дороге. Сотрудники поздравили с победой на Играх, пожелали удачи.

— Ваш личный тренер Вера Киряшова была судьей на Олимпийских играх, ей нельзя было подходить к вам во время выступлений. Тяжелый ли момент, или и без наставника концентрация была на высочайшем уровне?

— Я бы не сказала, что это был тяжелый момент. Мне достаточно того, что я вижу ее взгляд за судейским столом. Меня это уже подбадривает и успокаивает.

— В ваших любимых вольных упражнениях не совсем получилось в Токио. Сильно расстроились, или золото команды компенсировало все личные старты?

— Конечно, есть небольшое расстройство. Я была хорошо готова к соревнованиям. Могла пройти лучше и многоборье, и отдельные виды. На вольных упражнениях, которые были первыми в программе, подвело волнение. В дальнейшем было легче выступать, но до медалей добраться не удалось. С одной стороны, это дополнительный стимул. Мне еще есть к чему стремиться. С другой, моей главной задачей в Токио было помочь команде. И я это сделала.

— Тяжело было смотреть ЧМ по телевизору? Что скажете про выступление нашей команды и историческое достижение Ангелины Мельниковой в многоборье?

— Наоборот, смотрела с большим удовольствием. Болела за всех наших девочек, особенно за молодых дебютанток. Они молодцы, здорово себя показали. Очень приятно, что у нас подрастает очень талантливое поколение, которое в будущем будет защищать честь страны. Что касается Гели, то я была уверена, что она выйдет и сделает свою программу идеально. Ее историческое золото в многоборье — очень и очень здорово для российской спортивной гимнастики.

— В октябре вы говорили, что вам нельзя делать тяжелые нагрузки из-за лечения, но вы продолжаете тренироваться каждый день. Есть понимание, когда полностью восстановитесь?

— По-прежнему тренируюсь каждый день, поддерживаю физическую форму. Но пока есть проблемки. Стоит их основательно залечить, поэтому о сроках возвращения пока говорить не могу.

Хочется, чтобы повысились оклады детских тренеров

— Вас взбесило, что не было трансляции ЧМ на российском ТВ? Мельникова очень этому удивилась. Плюс сказала, что в аэропорту ее встретил всего один журналист. У вас есть понимание, почему у нас спортивная гимнастика не так популярна, как в США?

— На самом деле спортивная гимнастика активно развивается в России, и наша федерация прилагает для этого максимальные усилия. Конечно, обидно, что нет трансляций чемпионата мира, что нет такого интереса к нам со стороны СМИ и болельщиков. Нам бы хотелось большего. Все-таки мы отдаем этому всю жизнь, показываем высокие результаты. Надеюсь, что в будущем ситуация будет улучшаться.

— При этом художественная гимнастика сейчас на сумасшедшем подъеме. Это связано с неоднозначным судейством в Токио?

— Художественная гимнастика давно на сумасшедшем подъеме. Наши девушки регулярно выигрывают все крупные старты, поэтому родители стремятся отвезти своих детей именно на эту дисциплину. Я сама начинала именно с художественной гимнастики. В тот момент мои родители даже не знали о существовании спортивной.

— Вы бы в какой вид спорта отдали своих детей?

— Отдала бы в спортивную гимнастику. Это уникальный вид спорта для детей, базовый, развивающий все виды мышц, координацию. После спортивной гимнастики ребенок будет готов к переходу в любой другой вид спорта. Еще мне очень нравится фигурное катание и биатлон. Обожаю смотреть трансляции этих дисциплин.

— Вы единственная олимпийская чемпионка Токио из Санкт-Петербурга. Город как-то отблагодарил вас?

— У нас была встреча с губернатором, был торжественный обед. Меня и призеров Игр отблагодарили премиями, которые в ближайшее время должны нам поступить. Очень благодарны руководству города, что они поддерживают своих спортсменов. Плюс Санкт-Петербург один из немногих регионов России, который также выплачивает аналогичные призовые тренеру спортсмена. Мне кажется, что это правильно и здорово. Тренер зачастую остается в тени своего ученика, но в любом случае это совместная победа.

— Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко сетовала «СЭ», что ее зарплата составляет 70 тысяч рублей. Вы знаете, сколько примерно получает ваш тренер?

— Называть зарплату своего тренера не совсем корректно, но мне кажется, что все наставники, работающие в России на уровне национальных сборных, имеют достойный оклад. Но тут смотря с чем сравнивать. Если взять зарплаты в футболе, то тут гимнасты в явном проигрыше. А вот детские тренеры в нашей стране, которые много времени проводят в зале, отдают своим воспитанникам всю свою жизнь, действительно получают копейки. Для многих детей тренер — как вторая мама. Хочется, чтобы их оклады повысились. Они этого заслуживают за свой невероятный объем работы.

Не могла пропустить встречу с Президентом, такое может произойти раз в жизни

— Как в родном Владивостоке отреагировали на вашу победу?

— Меня поздравили мои многочисленные родственники, которые остались жить на Дальнем Востоке. Написала и первый тренер Лариса Недовесова. Сердечно поздравила меня с золотом. Большего мне и не нужно.

— Наверняка видели пикировку между Артуром Далалояном и Ириной Винер-Усмановой. Вы на чьей стороне?

— Да, я знаю эту историю, но не буду высказывать свое мнение. Меня это вообще не касается, плюс не вникала в детали. Поэтому остаюсь в нейтральной позиции.

— Вообще у вас есть понимание, как Далалоян выступал в Токио с такой травмой?

— Артур большой молодец. У него была огромная мотивация и желание преодолеть все боли. Конечно, его сильно поддержали его команда, тренерский штаб и вся сборная. Благодаря мотивации и огромному желанию он смог справиться с травмой и достойно выступить за команду. Это сильный поступок, который мотивировал даже женскую команду. После наших ребят было очень приятно выступать, они показали, как надо бороться.

— Какие впечатления остались от встречи с президентом Владимиром Путиным? Неделя жесткого карантина стоила того?

— Конечно. Я не могла пропустить такое событие. Такое может произойти раз в жизни. Для меня большая честь пожать руку Владимир Владимировичу, получить от него награду. Ну и, конечно автомобиль, о котором я очень давно мечтала. Так что впечатления от встречи самые яркие.