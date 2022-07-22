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Как элегантная гимнастка Лазакович закончила жизнь на рельсах

Юрий Якушин
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Тамара Лазакович.
Фото из личного архива Светланы Лазакович, tamara-lazakovich.narod.ru
Тамара Лазакович.
Фото Dutch National Archives, The Hague
Тамара Лазакович.
Фото из личного архива Светланы Лазакович, tamara-lazakovich.narod.ru
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Тамара Лазакович выиграла Олимпиаду в 18 лет, но травма и пагубное пристрастие лишили ее всего, включая жизнь.

В 1971 году в московской гостинице «Спутник» произошло чрезвычайное происшествие. Для прохождения всесоюзных сборов перед чемпионатом Европы в Минске здесь остановилась сборная СССР по спортивной гимнастике. На следующее утро после заселения в одном из номеров спортсменок обнаружили пустую бутылку из-под шампанского. Старший тренер команды Лариса Латынина подняла тревогу и пошла на серьезный разговор к личному наставнику белорусской гимнастки Тамары Лазакович Викентию Дмитриеву, так как именно в комнате его подопечной и была найдена неприятная улика.

Но Дмитриев настоял, что это сюрприз от предыдущих жильцов. Видимо, не хотел уничтожать карьеру своей перспективной воспитанницы за год до Олимпиады в Мюнхене, где Лазакович выиграет командное золото. Хотя, как оказалось, прекрасно знал, что Тамара злоупотребляет.

«Дмитриев потом признался мне, что давно заметил пагубную привычку. Наедине неоднократно с ней беседовал, ругал и ставил ультиматумы, грозил Тамаре исключением из команды. Да и выгнал бы! Если бы не одно «но»: пагубная привычка Лазакович никак не сказывалась на ее результатах!» — рассказала Латынина в интервью «Советскому спорту».

Получалась тупиковая ситуация. Спортсменка показывала выдающиеся результаты, но при этом регулярно и серьезно нарушала режим. Дилемма перед тренером была жесточайшая. Наверное, нужно было поступить иначе, а не надеяться, что все пройдет, и выгораживать воспитанницу. Для профилактики нужны были суровые меры в виде исключения из состава на значимые соревнования. Если Лазакович пропустила бы, например, тот же чемпионат Европы, может быть, что-то до нее и дошло бы. Возможно, уничтожение пагубной привычки в зародыше, когда все еще можно было исправить, даже спасло бы ей жизнь...

Тамара Лазакович. Фото из личного архива Светланы Лазакович, tamara-lazakovich.narod.ru
Тамара Лазакович.
из личного архива Светланы Лазакович, tamara-lazakovich.narod.ru

Самая элегантная гимнастка Олимпиады

Чего никак не отнять у СССР, в нем была выстроена система, при которой очень многие получали шанс выбиться в люди, независимо от социальных обстоятельств. Поэтому звездой спорта уже в подростковом возрасте (звание мастера спорта получила в 13 лет) стала девочка Тамара — дочь уборщицы и фронтовика-инвалида, который любил выпивать и просил милостыню в центре Витебска. Где еще с таким происхождением можно было бы стать олимпийской чемпионкой? Лазакович, как сотни других будущих звездных советских атлетов, забрали в секцию спортивной гимнастики прямо со школьного урока физкультуры.

Причем Тамаре тренировки изначально не нравились. Но к ней нашли подход, убедили остаться. Итог — золото, серебро и две бронзы на единственной в карьере мюнхенской Олимпиаде 1972 года в 18 лет. Кроме медалей, в ФРГ Лазакович заработала еще и невероятную популярность у западных журналистов. «Она улыбчивая, легкая, гибкая — настоящая артистка. Самая элегантная и красивая гимнастка Олимпиады», — писал о Тамаре французский журнал L'Equipe.

А гламурный Vogue приглашал на фотосессию, которая, по понятным причинам, не состоялась. Из-за тех же обстоятельств не устроилась и личная жизнь. Во время гастролей по США Тамара познакомилась с молодым канадским бизнесменом. Тот звал ее жить к себе, убеждал остаться. Но гимнастка выбрала родину, а вернувшись обнаружила, что ее карьера закончена. Травма колена и несколько операций не оставили шансов задержаться в спорте хотя бы до следующей Олимпиады. С этого момента и началось падение на социальное дно. Что тоже, увы, было частой практикой в Союзе, особенно среди бывших спортсменов. Они трудно и долго поднимались, зато стремительно и безвозвратно летели вниз.

Тамара Лазакович. Фото Dutch National Archives, The Hague
Тамара Лазакович.
Dutch National Archives, The Hague

Тело на рельсах

Спортсменам было трудно найти себя вне карьеры. Когда ты много лет занимаешься одним делом, а потом резко из него выходишь, внезапная неопределенность пугает и психологически ломает. Особенно когда накладывается на личные неудачи. А именно это и произошло с Лазакович. Ее брак быстро распался, несмотря на рождение дочери.

Вот и дошла Тамара до самого простого метода отвлечься от всех проблем, наверное, не осознавая, что неурядицы он, может, и оттеняет, зато забирает самое главное — жизнь. Но по-другому, видимо, и быть не могло, когда алкоголь все время рядом с тобой. В детстве выпивал отец, в сборной Тамара уже сама баловалась с подругой по команде Зинаидой Ворониной, которая закончила столь же печально.

Не нашлось человека, который пусть и кнутом, без всякого пряника, заставил бы навсегда отказаться от бутылки. И это все еще было сопряжено с нелюбимой работой. После окончания витебского физкультурного техникума была только одна дорога — тренировать детей, чем Тамара и занималась всю оставшуюся жизнь. Хотя всегда, конечно, хотела большего. Рвалась получать высшее образование в Минск или Москву, но тренеры не пускали, о чем Лазакович рассказала в документальном фильме «Вы поедете на бал» в рамках киножурнала «Советский спорт».

«Сейчас я понимаю: чтобы стать хорошим тренером, необходимо, кроме всего прочего, быть бесконечно терпеливой и последовательной. А когда увидела, что воспитанницы через три месяца все еще не чемпионки мира, а по-прежнему неуклюже падают с бревна, растерялась. Возможно, это был первый разлад с собой — что же делать дальше? И, кажется, утратила веру в себя», — призналась олимпийская чемпионка.

В дальнейшем этот разлад с собой только усугублялся. Все чаще бывшую звезду спорта видели в пьяном виде. Она продала свою машину «Волгу» и двухкомнатную квартиру в центре Витебска — остатки былой славы. Переехала в барак на городской окраине. Отмечалась в асоциальных компаниях, попала на милицейский учет. Ходили слухи о наркотиках и проституции.

В общем, ни чем хорошим это уже не могло закончиться. 1 ноября 1992 года изуродованное тело бывшей спортсменки обнаружили на рельсах железной дороги недалеко от вокзала Витебска. Труп с трудом опознали. Был ли это несчастный случай, следствие очередного запоя или осознанный уход из жизни — до сих пор тайна.

Олимпиада
Лариса Латынина
Спортивная гимнастика
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