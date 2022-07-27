Советскую гимнастку засудили на домашней Олимпиаде. Скандал с двумя золотыми медалями Ким и Комэнеч

Лидер сборной СССР по спортивной гимнастике Нелли Ким была уверена, что результаты олимпийского турнира 1980 года изменили из-за политики.

В 1980 году Советский Союз триумфально выиграл домашнюю Олимпиаду в Москве, опередив ближайших преследователей в медальной таблице — сборную ГДР — на 33 золотые медали и 69 наград в сумме. Одной из причин такого сумасшедшего отрыва стал бойкот Игр со стороны 65 стран, включая США, Китай, ФРГ и Японию. Также принято считать, что в некоторых видах спорта судьи относились к хозяевам слишком благосклонно. Однако история женского турнира по спортивной гимнастике свидетельствует как раз об обратном. Битва советской красавицы Нелли Ким и румынской «феи» Нади Комэнеч оказалась омрачена судейским скандалом, в котором для сборной СССР принимались далеко не самые приятные решения. Пересчет баллов и вручение Комэнеч второй золотой медали шокировали болельщиков задолго до легендарного российско-канадского инцидента с двумя золотыми медалями в фигурном катании на ОИ-2002.

Фея Карпат

Противостояние Нелли Ким и Нади Комэнеч, пожалуй, главное в спортивной гимнастике 1970-х. Советская спортсменка старше своей румынской конкурентки на четыре года. По меркам гимнастики — это пропасть. До того, как оказаться вместе на олимпийском подиуме, обе девушки преодолели долгий и сложный путь. Комэнеч — вундеркинд и талант. А Ким — спортсменка с невероятным характером, которая сделала себя за счет упорной работы.

В детстве маленькая Надя была очень энергичным ребенком. Поэтому уже в возрасте трех лет мама привела ее в спортивную гимнастику. Спустя три года девочку заметил известный тренер Бела Каройи. Он разглядел в юной гимнастке огромный талант. Тогда Надя стала тренироваться под началом Каройи и его супруги Марты. Уже в девять лет Комэнеч впервые выиграла взрослый чемпионат Румынии, став самой молодой чемпионкой в истории национального первенства. С этого момента карьера гимнастки стремительно пошла в гору. В 13 лет Комэнеч заняла первое место на чемпионате Европы в абсолютном первенстве. А спустя год, в 1976-м, покорила мир на Олимпийских играх в Монреале. На своей дебютной Олимпиаде румынке удалось заработать наивысшую оценку на брусьях — 10.00. Табло, показывающие итоговые оценки, не было готово к такому результату, поэтому техника выдала «1.00».

После триумфального выступления журналисты дали Наде прозвище Фея Карпат. А западные издания назвали ее лучшей спортсменкой года. Далее румынской спортсменке пришлось пережить ряд трудностей, связанных с семьей, травмами и взрослением организма. Однако к Олимпиаде-1980 она подошла в прекрасной форме.

Надя Комэнеч. Фото Getty Images

Сальто с винтом на 10 баллов

Нелли пришла в спортивную гимнастику, когда ей было уже девять лет. Тренер Галина Баркова отмечала, что девочка была не такой пластичной и гибкой, как ее сверстницы. Но Нелли не сдавалась и тренировалась больше остальных. Спустя некоторое время, благодаря трудолюбию, она добилась первых серьезных результатов, выиграв юниорский турнир в Ташкенте и спартакиаду в Чемкенте. В 1975 году тренеры национальной сборной взяли Ким на чемпионат Европы. На континентальном первенстве она завоевала золотые медали в вольных упражнениях, обеспечив себе путевку на Олимпийские игры в Монреале.

На Играх в Канаде Нелли Ким стала настоящей звездой. Советская гимнастка завоевала золотые награды в вольных упражнениях, опорном прыжке и команде. А также получила 10 баллов от судей, опередив главную соперницу — Надю Комэнеч — за счет исполнения сложнейшего прыжка «цукахара» (сальто с винтом. — Прим. «СЭ»).

После Олимпиады продолжать не буду

Последующие четыре года после Монреаля Ким являлась лидером сборной. Но на Олимпиаду-1980 она могла и не попасть из-за натянутых отношений с Юрием Титовым, президентом международной и национальной федерации спортивной гимнастики. Перед домашними Играми Ким серьезно заболела. Спортивные чиновники посчитали, что спортсменка не успеет восстановиться, поэтому, чтобы не рисковать, они приняли решение убрать ее из сборной — благо в команде было кем заменить 23-летнего ветерана. К тому же Нелли поссорилась с некоторыми тренерами национальной команды, из-за чего ей пришлось готовиться к Играм-80 с наставником акробатов Валентином Остапенко и хореографом Валентиной Косолаповой.

Несмотря на все сложности, Ким уверенно прошла отборочный этап и вошла в состав сборной под первым-вторым номером. Но главные трудности были впереди. Незадолго до Олимпиады-1980 советская гимнастка Елена Мухина сломала позвоночник на тренировке. Этот инцидент сильно повлиял на эмоциональное состояние Нелли. «Очень, меня морально подкосило — с этим страхом я и вышла на Олимпиаду. На тот момент я уже побаивалась некоторых элементов. У меня было три элемента, для которых я стала первой исполнительницей. А если до тебя никто их не выполнял, то это подразумевает совершенно новую технику, определенную подготовку — и, конечно, риски. Когда Лена упала, я сразу сказала: после Олимпиады продолжать не буду», — рассказывала Ким.

Нэлли Ким. Фото Getty Images

Было много политических моментов

На олимпийском турнире в Москве советские и румынские гимнастки отчаянно сражались в каждом виде программы. Но самая жаркая битва произошла в вольных упражнениях. Ким и Комэнеч не отпускали друг друга в борьбе за золото. В конце программы советская сборная уже праздновала победу. Нелли опередила Надю всего на две десятых. Однако румыны тут же подали протест, устроив возле судейской коллегии неконтролируемый хаос. Спустя пять минут диктор на стадионе объявил, что оценка Комэнеч пересмотрена.

Судьи вынесли новое решение, по итогам которого Нелли и Надя разделили первое место, набрав по 19,875 балла. Трибуны встретили объявление оглушительным свистом. А советская спортсменка, не скрывая эмоций, с недоумением ухмылялась. «Я считаю, что сыграла роль дружба народов: давайте не будем ругаться — лучше поделимся золотом, чтобы не обидеть страну соцблока. Рассмотрение протеста отняло минут 5, все решили быстро. Понимала, какое решение примут — чтобы всем было хорошо. На той Олимпиаде было много политических моментов; до сих пор не могу рассказать все детали», — вспоминала Ким.

Абсурд достиг своего апогея во время церемонии награждения. Недовольны были все, кроме судей, которые улыбались и пожимали руки. Они также решили, что второе место останется вакантным. В итоге на подиуме на первом месте стояли Нелли Ким и Надя Комэнеч, а на третьем — Наталья Шапошникова и Макси Гнаук. Ранее похожая ситуация была на чемпионате мира 1978 года, где первое место в вольных упражнениях разделили Ким и Мухина, второе место не присваивалось, а на третьей строчке оказались Эрбеле и Джонсон. На в Москве турнир был совсем другого уровня — и случившееся попахивало скандалом.

До этого инцидента Ким уже сталкивалась с неприятностями на Олимпиаде-80. Например, дважды во время ее выступления выключалась музыка. А когда Нелли попала в финал на брусьях с последним результатом, ей предложили уступить место другой гимнастке. «Я опешила, но сказала: ни в коем случае! Наверное, будь я 15-летней девчонкой — согласилась бы. Но я была взрослая, уже чемпионка, поэтому принимала решения сама. Место не уступила, а за такое приходится платить — у меня были последствия. Два раза на вольных упражнениях у меня останавливалась музыка — сначала в квалификации, потом в многоборье. Дважды! Для нашей страны просто дикость, и я не считаю это совпадением. Один раз — ну, еще может быть, но не два», — делилась Ким.

После Олимпиады-1980 Ким завершила профессиональную карьеру. В 1996 году она стала членом Международной федерации гимнастики. А в 2004 году ее избрали президентом женского технического комитета Международной федерации гимнастики. На этой должности Нелли Ким стала инициатором реформ, которые изменили систему судейства. «Я в гимнастике с девяти лет, знаю спорт изнутри и снаружи. Когда приходят люди со стороны, начинают учить и руководить — меня это очень трогает. Я должна защищать тренеров и гимнастику. Моя гордость и мои титулы не позволяют мне ставить себя так низко, как делают некоторые политики в спорте и не только», — рассуждает Ким.