Он ждал ее 21 год, а она ползла к нему под колючей проволокой. История любви олимпийских чемпионов Комэнеч и Коннора

Великая румынская гимнастка нашла свою любовь в США и ради нее рисковала попасть в тюрьму при диктаторе Чаушеску.

Молодые, успешные гимнасты румынка Надя Комэнеч и американец Барт Коннор встретились на международных соревнованиях. Однако из-за политики паре не суждено было быть вместе. Но им удалось все преодолеть. Сейчас они счастливая семья, воспитывают сына. Вспомним красивую историю любви олимпийских чемпионов.

Надя Комэнеч была выдающейся гимнасткой. В 14 лет ей удалось стать олимпийской чемпионкой. Тогда она покинула Игры с тремя золотыми медалями и по одной серебряной и бронзовой. Также Комэнеч является первой гимнасткой, получившей высший балл 10.0 на международных соревнованиях в упражнениях на брусьях. Это позволило ей стать известной во всем мире.

Барт Коннор является двукратным олимпийским чемпионом в командном многоборье и на брусьях. На играх в 1984 году его победа на брусьях принесла Америке первое за 80 лет золото Олимпиады в спортивной гимнастике.

Надя Комэнеч и Барт Коннор. из личного архива пары

История знакомства

Надя родом из Румынии, в детстве она была очень активным ребенком, и ее мать приняла решение отдать дочь в гимнастику. Постепенно она стала принимать участие в региональных соревнованиях, потом в чемпионатах своей страны, где была признана самой молодой гимнасткой, которая выиграла чемпионат Румынии. После этого в ее жизни начались и международные турниры.

Когда ей было 14 лет приехала выступать на Кубке Америки, где случайно столкнулась с 18-летним гимнастом из Америки Бартом Коннером. Они сразу же понравились друг другу. Оба спортсмена взяли серебряный кубок и были вместе сфотографированы организаторами. Тогда фотограф попросил призера ради интересного кадра поцеловать гимнастку. После этих соревнований девушку ждала подготовка к ее первым Олимпийским играм, поэтому она вернулась на родину и приступила к тренировкам, стараясь забыть о вспыхнувших чувствах.

Надя Комэнеч и Барт Коннор. из личного архива пары

В 1976-м Надя приехала представлять Румынию в Монреаль на Олимпиаду. Именно здесь она выполнила полет из упора спереди, отмах и сальто вперед, ноги врозь в вис, соскок с поворотом на 180 градусов и сальто назад. Вписав свое имя в историю, так как ранее никто еще не получал балл 10.0.

Помимо успеха в спорте, в Канаде она снова увидела Барта Коннера, между ними снова пробежала искра. Тогда они еще не знали, что встретятся вновь только через восемь лет.

Роман гимнастов

В 1984 году она приезжает на Олимпийские игры в Лос-Анджелес, правда, не в качестве атлета, а наблюдателя. Тогда она вновь увидела Барта Коннера. И роману суждено было случиться.

После этих Игр молодые люди редко, но пересекались на международных соревнованиях. Здесь они были неразлучны. Ходили всегда вместе, держась за руки. Румынию, как и Советский Союз, отделял от стран Запада «железный занавес», поэтому встречи на турнирах были единственной возможностью увидеться.

В какой-то момент тоталитарный режим Чаушеску объявил Надю невыездной, и все связи с возлюбленным оборвались. Комэнеч вспоминает: «Письма к нему и его послания перехватывали, телефонные разговоры прослушивали, я устала. И решила бежать».

Побег из страны и долгожданное воссоединение

Осенью 1989-го Надя Комэнеч вместе с группой граждан Румынии решает незаконно пересечь границу и сбежать из страны. Ей пришлось ползти под колючей проволокой по промерзшей земле. Гимнастка оказалась в Венгрии, далее уже перебралась в Канаду. Она обосновалась в Монреале, начала сниматься в телевизионных проектах, где ее и увидел Барт, который сам жил в то время в Канаде. Коннер договорился с телевидением, которое снимало программу с ее участием, чтобы они организовали им долгожданную встречу.

После этого они больше не расставались. Гимнаст сделал ей приглашение в США, и вскоре она получила американское гражданство, а спустя 21 год с момента знакомства, в 1996 году, пара поженились. Празднество было масштабным. Невеста выбрала себе платье со шлейфом, который был семь метров в длину, а ткань украшали 10 тысяч жемчужин. Торжество организовали в Румынии, где уже пал прежний политический режим.

Надя Комэнеч и Барт Коннор. из личного архива пары

В 2006 году в семье появился первенец, сына назвали Диланом Полом. Комэнеч стала мамой в 45 лет. Роды были преждевременными и с помощью кесарева сечения, однако все закончилось хорошо. Тогда многие СМИ писали, что ребенок был зачат искусственным методом, сама женщина опровергла эту информацию.

«Меня раздражает, что в прессе из-за моего возраста появились сплетни, вроде бы я зачала ребенка искусственно. Могу вас заверить — все произошло естественным путем», — заявляет Надя.

Надя Комэнеч и Барт Коннор. из личного архива пары

Сейчас семья живет в Оклахоме, владеет собственной академией гимнастики, спортивными магазинами и даже журналом. Много времени они уделяют благотворительности. Но главное — сохраняют любовь, которую пронесли через все испытания.