«Готов был горы своротить». Любовь легендарных гимнастов стала украшением сборной СССР

Невероятные Николай Андрианов и Любовь Бурда.

Имя Николая Андрианова впервые прозвучало на весь мир, когда он выиграл золотые медали во всех видах спортивной гимнастики на Олимпиаде-1976 в Монреале. Советский спортсмен прервал гегемонию японских атлетов, до этого побеждавших на Играх четыре раза подряд. Количество рекордов Андрианова поражает. Но кто знает, получилось ли у него достичь всех высот без супруги Любови Бурды? Женщины, которая тоже была гимнасткой и выигрывала олимпийские медали. Именно она подарила Николаю двух сыновей.

Спортивные пары — не редкость, но история любви Андрианова и Бурды заслуживает отдельного внимания. В этом материале «СЭ» мы подробнее расскажем о союзе двух великих гимнастов.

Николай Андрианов и Любовь Бурда с сыном.

Двоечник стал героем СССР

Николай Андрианов был обычным парнем из Владимира. Упрямый и ершистый мальчик рос с четырьмя сестрами. Детей воспитывала одна мама. Семья жила небогато. Будущая легенда советского спорта проводила юность во дворах. Иногда дрался со сверстниками «стенка на стенку», баловался сигаретами и играл в футбол. В школе получал двойки и пропускал уроки. Учеба его практически не интересовала, пока Андрианов не познакомился с тренером по спортивной гимнастике Николаем Толкачевым. Можно сказать, что он сделал из уличного хулигана знаменитого атлета.

Однако Андрианов увлекся гимнастикой не сразу. Мальчик перестал ходить на занятия спустя месяц. Спорт не захватил Николая, но Толкачев нашел правильные слова и уговорил его вернуться. Одним из важных условий тренера была хорошая учеба. Специалист взял под свой контроль успеваемость Андрианова и даже посещал родительские собрания. Несколько лет воспитанник Владимирской гимнастической школы жил в доме у своего наставника.

«Как я нашел Колю? Скорее всего, по интуиции. Интуиция — это знание и опыт, а не просто наитие. Я многих просмотрел. Есть определенные тесты. Один из них Андрианов выполнил отлично. У ребенка выработан характер — борьба за преобладание. Быть на улице первым, жажда борьбы — это очень важно. Небоязнь этой борьбы, не уступить не только равным, но и старшим. Он везде хочет быть первым. Либо он бы получал одни двойки, либо выбрать лучший вариант и хорошо учиться. Оценки исправили же», — говорил Толкачев в документальном фильме об Андрианове.

Толкачев был отменным психологом и педагогом. В 1968 году его ученик неудачно дебютировал на международном турнире в Румынии, заняв 17-е общее место. Тренер не стал ругать Андрианова, а поставил ему цель — готовиться к Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Спортсмен сперва подумал, что тренер оговорился, но Толкачев достал тетрадь и написал «План олимпийской подготовки». Так начался путь Андрианова во взрослой гимнастике.

Ежедневный подъем в пять утра и несколько тренировок в день стали обыденностью для Андрианова. Авторская методика Толкачева на основе японских подходов дала результат. На чемпионате Европы-1971 в Мадриде гимнаст завоевал бронзу, серебро и золото. Успех спортсмена стал для многих неожиданностью. О нем писала зарубежная пресса. Во Владимире он стал звездой. Николай вел лекции, на которые приходили толпы студентов.

На чемпионате СССР-1972 в Киеве Андрианов стал абсолютным чемпионом. Дальше была Олимпиада-1972 — судьбоносный турнир, где не без труда выиграл золото, серебро и бронзу. То, к чему стремились гимнаст и его наставник. Игры стали не последними для Андрианова. В общей сложности он заполучил 15 олимпийских медалей, но именно в Мюнхене спортсмен сравнялся в ранге со своей будущей женой, гимнасткой Любовью Бурдой.

Готов был горы своротить

Андрианов познакомился со своей избранницей в 1968 году на сборах в Леселидзе. Тогда Николай готовился к первому международному старту, а Любовь была в статусе чемпионки Игр-1968 в Мехико и мировой величины. Она первая, кто выполнила вертушку на брусьях на 540 градусов. Сложнейший элемент назвали в ее честь. Между гимнастами возникла обоюдная симпатия, которая со временем перешла в серьезные отношения.

Статус олимпийской чемпионки не пугал кандидата в мастера спорта на пути к завоеванию ее сердца. Андрианов признавался, что во время ее выступлений у него внутри все бурлило.

«Как только Люба появлялась в зале, у меня утраивались силы, — вспоминал Андрианов в книге «Их помнят владимирцы». — А если ещё и заметит, улыбнется, то я готов был горы своротить. Помню ее удивительные вольные на музыку Иоганна Себастьяна Баха. То была ожившая поэзия. И я, с детства огрубевший в уличных компаниях, вдруг понял, как чудесный танец может задеть душу».

Андрианов признался в любви Бурде после победы в Мюнхене. Любовь ответила взаимностью. Гимнаст покорил ее своей хитринкой в глазах и милой улыбкой. В период Олимпиады-1972 они приняли решение пожениться. Свадьба прошла в лучшем ресторане Владимира при активном участии в организации Толкачева. Звездам советского спорта подарили трехкомнатную квартиру в одном доме с тренером Николая. У пары появились на свет два сына: Сергей и Владимир.

Андрианов и Бурда были искренними на публике. Оба с теплотой описывали свои отношения и не боялись признавать наличие мелких ссор.

«Все бывает. И ссоримся, и ругаемся, и тут же миримся. У него характер легкий. Он быстро отходит, а я тяжелая, у меня дольше. Лучше у него спросить, легко ли ему со мной (смеется). Глава семьи? Он считает, что я. Я считаю, что он. Получается, что вместе», — говорила в интервью Бурда.

«Верю ли в любовь с первого взгляда? Конечно, верю. Почему? Объяснить не могу. Часто ли ссорюсь с женой? Ссоримся, и довольно часто. Характер у нее очень тяжелый, а у меня нормальный. Ссоры на какой почве? Кто будет сидеть с сыном: она или я», — признавался в интервью Андрианов.

Беда

Звездная пара гимнастов была вместе больше 30 лет, пока не развелась в начале 2000-х.

По окончании карьеры Андрианов и Бурда стали тренировать детей. На протяжении восьми лет лучший гимнаст XX века работал в Японии в клубе Мицуо Цукахары. Его ученик, родной сын Цукахары выиграл несколько высших наград на чемпионатах мира. Японцы сравнивали Андрианова с национальным героем. В 2002-м россиянин занял должность директора спортивной школы во Владимире.

Но потом случилось ужасное. Андрианов стал плохо себя чувствовать. Он начал терять сознание и неустойчиво ходить. Медики выявили у него редкое заболевание — атрофию мозга. Бурда не покидала Николая ни на момент в такой тяжелый период.

«Разве я могла бросить его наедине с такой бедой? — рассказывала Бурда в интервью «Советскому спорту». — Мы оба были гимнастами и знали друг друга так долго, что у меня даже не отложился в памяти тот момент, когда Коля объяснился мне в любви или сделал предложение. Он просто был рядом со мной всегда. И ни объяснения, ни предложения руки и сердца, по-моему, у нас просто не было. Были только его глаза с хитринкой и как он повторял мне едва ли не каждый день: «Ты все равно будешь моей...».

Николай Андрианов.

Вылечить недуг Андрианова врачам не удалось. 21 марта 2011 года Николай умер в 58-летнем возрасте. В честь него во Владимире установили памятник и построили Андриановский сквер. Имя советского гимнаста теперь навсегда в нашей памяти.

Человек прошел путь от уличной шпаны до величайшего спортсмена мира. Одной статьи не хватит, чтобы написать всё о достижениях Андрианова и его супруги Бурды. О таких личностях должны снимать фильмы. О них нужно рассказывать детям. Такие истории вдохновляют и заставляют гордиться страной.