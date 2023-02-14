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Сегодня, 19:20

Российские гимнасты получили приглашение на Азиаду. Там их ждут главные соперники

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Никита Нагорный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ангелина Мельникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Даниэл Маринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сборная России сможет выступить на большом международном турнире впервые после отстранения.

Отечественный спорт постепенно адаптируется к новым обстоятельствам. Пока Международный олимпийский комитет только разрабатывает сценарии допуска россиян на международные старты (сталкиваясь при этом с активным противодействием), находятся другие варианты. Среди самых популярных фигурирует идея участия в азиатских турнирах. И если проекты о переходе в азиатские лиги вызывают смешанные чувства, то разовые истории находят поддержку. Первой ласточкой могут стать гимнасты. Что им ждать на Азиаде и как российская сборная выступит на турнире?

Российских гимнастов пригласили принять участие в Азиаде. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Гимнасты и борцы — единственные, кого точно пригласили на Азиаду

Ряд российских спортивных федераций по летним видам спорта получил приглашение на Азиатские игры в Китай. Соревнования должны были пройти еще в конце лета 2022-го, но из-за ситуации с коронавирусом в Поднебесной их перенесли на 2023-й. Правда, не было конкретики о том, какие виды спорта планируется приглашать. Единственное, о чем известно практически наверняка, — участие в нейтральном статусе и, возможно, вне конкурса. Первыми, кто объявил о приглашении официально, стали представители спортивной гимнастики. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. «Мы получили приглашение выступить на Азиатских играх. Мы заинтересованы в участии в Азиатских играх», — сказал представитель федерации.

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Собственно, кроме гимнастов единственные, кто пока рассказывает об участии в Азиаде уверенно, — борцы. В беседе с «СЭ» президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил, что находится в плотном контакте с китайскими партнерами и планирует выступить со своими ребятами не только в Ханчжоу, но и на других соревнованиях. Но при этом федерации плавания и фехтования приглашений на Азиаду не получали. Скорее всего, если будет дано принципиальное согласие на участие российских спортсменов, то поехать смогут представители большинства видов спорта. Но раз первыми заговорили о гимнастах, стоит подробнее остановиться на их перспективах. Федерация спортивной гимнастики России все это время оставалась в рабочих отношениях с FIG — Международной федерацией гимнастики. Президент FIG Моринари Ватанабэ уверял тренера сборной России Валентину Родионенко, что поднимет вопрос о возвращении россиян сразу после окончания событий на Украине.

Даниэл Маринов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Даниэл Маринов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Лучшие мужские команды сейчас как раз в Азии

На разрешение внешнеполитической напряженности рассчитывать в ближайшее время не приходится, поэтому и вопрос о снятии ограничений на уровне FIG отпал. Тем не менее диалог с международной федерацией сохраняется, о чем говорит даже сокращение срока дисквалификации гимнаста Ивана Куляка. В то же время представители российской спортивной гимнастики не отчаивались и искали варианты, как обеспечить своим лучшим спортсменам международный опыт. По примеру других федераций начали сотрудничать с командой Белоруссии — в частности, поехали на соревнования в соседнюю страну. Обсуждались идеи матчевых встреч, а в Калуге и вовсе ожидался большой международный старт в рамках Кубка России. Увы, до старта никто из иностранцев не доехал. Тем не менее участие в Азиаде для российских гимнастов будет серьезным вызовом.

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Соревнования в китайском Ханчжоу запланированы на конец сентября — начало октября. Времени, чтобы подготовиться, достаточно. Ведь на сегодняшний день лидеры сборной не в форме. Им пришлось упростить программы, и даже так не всегда получается выступить без ошибок. В результате на отдельных снарядах Никита Нагорный и Ангелина Мельникова уступают более молодым Даниелу Маринову и Виктории Листуновой. Что это, удаль юных гимнастов или неудачи прежних лидеров? Ответ даст только прямое сравнение с представителями других команд. На Азиаде будут сборные Китая и Японии — одни из сильнейших команд мира. Если судить по прошлым розыгрышам, то на Азиады привозят если не оптимальные, то близкие к таковым по составу команды. Особенно сильные мужские сборные — Япония и Китай на Олимпиаде в Токио были в командном первенстве сразу после «золотой» сборной ОКР.

Ангелина Мельникова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ангелина Мельникова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Женские сборные сильнее в Европе и Америке

Уверенно показали себя в личном многоборье на ОИ-2020 японец Дайки Хасимото и китаец Сяо Жотен. Кроме того, Хасимото победил и на перекладине. На кольцах традиционно хороши китайцы Лю Ян и Ю Хао, еще один китаец Цзоу Цзинъюань выиграл параллельные брусья. Не забываем и про прогресс сборной Южной Кореи — ее представитель Син Джэ Хван выиграл в драматичной борьбе у Дениса Аблязина в Токио опорный прыжок. Немного сложнее ситуация в женских видах, где на первых позициях США и европейские сборные. Однако и тут есть отдельные успехи китаянок и кореянок, а также выступает сильная японка Маи Мураками. На бревне и вовсе первое и второе места взяли две китаянки, обыграв, между прочим, саму Симону Байлз. И то, что Симона была на Олимпиаде в Японии сама не своя, успех не преуменьшает.

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Кроме того, на отдельных снарядах могут показать себя представители Индонезии, КНДР и других стран. В конце концов, Азиада — повод еще раз увидеть легендарную Оксану Чусовитину, 46-летнюю гимнастку из Узбекистана, которая идет к своей девятой Олимпиаде. А уже одного этого аргумента достаточно, чтобы следить за этим стартом. К тому же участие в Азиаде в нейтральном статусе ни к чему не обязывает — в любой удобный момент можно будет вернуться в европейскую спортивную семью и поехать на ЧЕ. А можно и сочетать европейские турниры с азиатскими. В конце концов, если у России уникальное географическое положение, то почему бы этим не пользоваться? В любом случае конкретно спортивная гимнастика не так вестернизирована, как тот же футбол, поэтому временный переход в азиатский сектор не будет шагом назад, а в некотором плане даже наоборот — возможностью сравнить себя с лучшими.

Сборная России по спортивной гимнастике
Спортивная гимнастика
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