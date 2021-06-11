Великая гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина точно не выступит на Играх в Токио. Теперь Мустафина — тренер молодежной сборной России.

По факту завершение карьеры Мустафиной вряд ли можно назвать сенсацией. Последний раз спортсменка соревновалась целых два года назад. Потом была травма, из-за которой Алия была вынуждена отказаться от чемпионата мира-2019. И смелые мечты все-таки попытаться отобраться на Игры в Токио, которые стали бы для Мустафиной уже третьими в карьере. Тогда Алия была полна планов: «Хочу отдохнуть физически и морально и с новыми силами начинать готовиться к Олимпийским играм».

Но травмы и обстоятельства оказались сильнее. Мустафина пропустила Европейские игры, чемпионат мира, а следующим летом уже наступила пандемия. Игры перенеслись еще на год, и стало как-то понятно, что 26-летняя спортсменка на них уже не рассчитывает. Этой зимой ее назначили тренером молодежной сборной. После этого известие о завершении спортивной карьеры стало уже делом времени.

Алия Мустафина. Фото Elsa/Getty Images

«Меня уже называют по имени-отчеству»

— Церемония прощания в Новосибирске получилась очень трогательной, — рассказала Мустафина в интервью «СЭ». — Все было круто, мне безумно понравилось. Я заранее знала, что будет такая церемония, но все равно волновалась

— По факту вы не выступаете уже довольно давно. После официального прощания со спортом что-то изменилось?

— Ничего не изменилось. Не могу сказать, что мне сложно дался переход. Я тренирую, занята делом. Как-то все спокойно.

— Освоились в роли тренера молодежной сборной?

— Мне нравится. Кое-что уже получается, в общем, все хорошо. Какой я тренер? Даже не знаю, пусть лучше обо мне говорят другие.

— Как к вам обращаются? По имени-отчеству?

— Конечно.

— Поедете на Олимпийские игры уже в роли тренера?

— Скорее нет. Все-таки я тренер молодежного состава, а не основного.

— Ваша собственная дочь Алиса уже тоже занимается гимнастикой?

— Пока у нее лето. А что будет после каникул, пока сложно сказать.

Артур Далалоян. Фото Laurence Griffiths/Getty Images

Далалоян уже вернулся на помост

Кстати, на проходящем в эти дни в Новосибирске Кубке России много интересного. Например, потрясающим получился финал женских соревнований в многоборье. Судьба золота решилась на заключительном снаряде, где фаворит соревнований Ангелина Мельникова упала на бревне. В итоге всех трех призеров разделили тысячные балла!

Победу с мизерным превосходством в 0,032 одержала 15-летняя абсолютная чемпионка Европы Виктория Листунова. Второй стала Владислава Уразова. Примечательно, что месяц назад в Базеле она также мизер уступила Мельниковой в квалификации и потеряла возможность выступать в финале многоборья. Теперь вот получился реванш. Но в любом случае нет никаких сомнений, что именно эти три спортсменки будут выступать в многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Дальше этих трех девочек нет спортсменок, которые составили бы им конкуренцию», — заявила «Р-Спорт» старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Главной интригой турнира стало возвращение чемпиона мира Артура Далалояна, который пропустил чемпионат Европы из-за травмы. Далалоян выступал только в квалификации отдельных снарядов. Пока что отобрался только в финал упражнений на коне с восьмым результатом. Но в принципе, учитывая, что времени на восстановление было совсем мало, это уже неплохо.

Во всяком случае, Родионенко уверена, что к олимпийскому многоборью Далалоян будет в порядке. А еще мы очень рассчитываем на него в командном турнире, где Артур составит компанию Никите Нагорному, Давиду Белявскому и Александру Карцеву.