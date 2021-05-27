Симона Байлз выступает с портретом козы на купальнике. Она действительно величайшая гимнастка всех времен?

В честь американки уже названо четыре элемента в спортивной гимнастике — скоро их может стать пять.

В спорте достаточно часто используется английское слово goat, что дословно с английского переводится как «козел» или «коза». Случайно такое можно увидеть в комментариях в соцсетях у известных атлетов — потом придется долго удивляться, почему это его так не любят фанаты. Но, если углубиться в терминологию, то окажется, что это не слово само по себе, а аббревиатура. Greatest of All Time на русском означает «величайший из величайших» или «величайший во все времена».

Конечно, не всех спортсменов можно назвать величайшими — для этого мало просто выигрывать, нужно собрать приличную копилку достижений и запомниться чем-то. Но уж если кто-то и заслуживает такого звания, то это американка Симона Байлз, о которой знают не только болельщики спортивной гимнастики.

Изображение козы на купальнике

24-летняя спортсменка на своих первых Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро выиграла сразу четыре золота. И сейчас наверняка с нетерпением ждет перенесенной на год Олимпиады в Токио. В чемпионате мира Симона впервые приняла участие восемь лет назад и сразу же победила в многоборье. Всего уже у нее целых 19 первых мест на мировых первенствах — абсолютный рекорд спортивной гимнастики.

Вероятно, свою уникальность понимает и сама Байлз: в субботу вечером на турнире U.S. Classic гимнастка надела купальник с изображением козы на спине. Не целой, а только головы, выложенной камнями. Такой образ Симона использует не в первый раз — два года назад она уже надевала купальник на тренировку на чемпионате США:

— Иногда должно быть время, когда мы можем праздновать хорошее исполнение программ. Или случай, когда ты уже год выигрываешь. И так далее, — рассказывала тогда Байлз. — Я думаю, это то, чем ты должен гордиться. Не быть дерзким, но гордиться.

Кроме невероятного количества медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх (в сумме их 30, что является вторым результатом в истории) в гимнастике сейчас есть еще четыре элемента, названные в честь Симоны: по одному в опорном прыжке и на бревне и два в вольном упражнении. На US Classic Байлз впервые удалось выполнить прыжок, названный в честь советской гимнастки Натальи Юрченко. На соревнованиях этот элемент исполнялся впервые. Как сказала сама американка, сейчас он достаточно стабильный:

Simone Biles could be the first woman to attempt a Yurchenko double pike in competition, say her coaches. Only men have landed it. «It's very, very challenging... people can get hurt... it's a very dangerous vault,» says Biles' coach, Laurent Landi. https://t.co/ovlrulJYIO pic.twitter.com/qQTxKeUuNk — 60 Minutes (@60Minutes) February 15, 2021

— Я уже достигла многого в спорте, и это превзошло все мои ожидания. Поэтому в 2018 и 2019 годах на чемпионате мира я думала: «Хорошо, мне сейчас реально нечего терять. Я уже оставила свой отпечаток в спорте», — говорила гимнастка в интервью USA Today в прошлом месяце. — Но я хочу посмотреть, что еще я могу сделать в спорте.

Симона даже не знала до начала турнира, сколько такой элемент принесет ей баллов на официальном старте — другие девушки не исполняют его на соревнованиях. После US Classic международной федерации придется пересмотреть правила и оценить прыжок.

Мотивация Симоны в спорте

Байлз не проигрывала ни на одном старте в многоборье с 2013 года — другие гимнастки даже шутят, что им нужно соревноваться без Симоны. Уже много лет подряд никто не приближается к американке больше чем на полбалла — и это при том, что в спортивной гимнастике многое решается за счет сотых и десятых долей балла. Если уж говорить до конца честно, то Байлз могла бы делать все те же самые элементы и программы, что и в 2016-м, и все равно выигрывать. Но, кажется, в этом нет особого смысла.

К разучиванию новых элементов гимнастка подходит постепенно — какие-то сложные прыжки и соскоки просто появляются благодаря, например, поднятию высоты. Сама Симона не всегда полностью уверена в себе — готова многое попробовать на тренировках, но не до конца осознает, что это получится на соревнованиях:

— Она всегда сначала говорит: «О'кей, но нет. Я сделаю это, но не думаю, что у меня получится исполнить это на старте». А потом по чуть-чуть она понимает, что вообще-то способна сделать это. И когда начинает верить в себя, то ничто не может ее остановить, — прокомментировала работу со своей подопечной тренер Сесиль Ланди.

Байлз часто говорит, что-то, является ли она величайшей или нет, зависит не от нее самой. Гимнастка часто уклоняется от таких вопросов журналистов, отвечая так, как научила ее мать Нелли: «Нужно быть лучшей Симоной». Фанаты постоянно спрашивают ее, почему спортсменка все еще остается в спорте, если она уже выиграла все, что можно, но все равно продолжает совершенствоваться. Ответ прост — Байлз просто считает, что это ее.

Такая мотивация помогла ей пережить непростые времена в 2016 году, когда появилась информация о применении американкой запрещенных веществ. У Симоны оказалось терапевтическое исключение, которым она пользуется с детства. Но тогда, на волне отстранений многих российских атлетов, такая ситуация вызвала негодование. Мотивация помогла и в 2020-м, когда стало известно, что Олимпийские игры перенесены еще на год.

Никто не может сейчас утверждать, как далеко зайдет Байлз. Она уже сделала многое для спорта, совершила самую настоящую революцию. Учитывая опорный прыжок Юрченко, Симона планирует сделать еще один новый элемент. Вероятно, как максимум выиграть все золото на Олимпиаде в Токио и стать самой титулованной спортивной гимнасткой всех времен. Для того чтобы взять все первые места на Играх, ей это не нужно, но ведь Байлз может. И поэтому делает.