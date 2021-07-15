В скандале с врачом-педофилом в гимнастике новый поворот. ФБР могло спасти десятки девочек, но бездействовало

Расследование было начато только через 14 месяцев после первого заявления о сексуальном насилии — за это время появились новые жертвы.

Дело о сексуальном насилии со стороны бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара не сходит на нет, хотя прошло уже несколько лет даже со дня вынесения приговора. Одна из причин — долгое бездействие отделения Федерального бюро расследований (ФБР) в Индианаполисе, куда еще шесть лет назад обратился бывший президент федерации гимнастики Стив Пенни. После этого ФБР молчало 14 месяцев — за это время Нассар успел травмировать психику еще нескольких десятков девочек. Приговор педофилу в конце концов вынесли, но многих жертв можно было избежать. Раньше на бездействие никто не обращал внимания — все были заняты наказанием самого насильника. Но сейчас добрались и до его пособников — вольных или невольных.

Напомним, что остеопат Ларри Нассар получил более 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок, которое происходило под видом медицинских процедур. Среди пострадавших оказались такие известные гимнастки, как Симона Байлз, Макайла Марони, Гэбби Дуглас, Джордин Уибер, Эли Райсман, Джейми Данцшер. Нассар на протяжении 30 лет (с 1986 по 2016 год) работал со сборной США и гимнастическим клубом штата Мичиган, втираясь в доверие к юным спортсменкам и затем производя с ними развратные действия. Пострадавших более сотни. Причем национальная федерация знала о педофиле в своих рядах и иногда платила пострадавшим компенсации за молчание. В ходе скандала многие спортивные чиновники были вынуждены уйти в отставку, а на некоторых были заведены уголовные дела.

Новых жертв можно было избежать

Спустя несколько лет после вынесения официального приговора генеральный инспектор Министерства юстиции обвинил ФБР в длительном бездействии при расследовании обвинений против Ларри Нассара. По мнению инспектора, из-за проволочек, бюрократии и халатности следователей сексуальному насилию со стороны врача новые спортсменки подвергались уже после того, как педофила должны были задержать и изолировать от общества. В случае с Нассаром ФБР бездействовало более года — сейчас это главный пункт обвинений.

Первые официальные жалобы на врача были поданы еще в 2015 году — Федерация гимнастики США провела собственное внутреннее расследование. Стив Пенни, который в то время возглавлял Федерацию, сразу же подал заявление в местное отделение ФБР. Но прошли месяцы, прежде чем было начато официальное расследование.

Disappointed but sadly not too surprised. The legal system has...AGAIN...failed to protect and help victims of sexual assault, once again. So many young girls and women of all ages were/are not given then justice, attention, or the treatment that they deserve(d). #LarryNassar pic.twitter.com/EUEwgXHSdq — ? (@d3sarae) July 14, 2021

Бездействие длилось около 14 месяцев — за это время сексуальным домогательствам со стороны Нассара подверглось еще около 40 девушек. После того как офис ФБР в Индианаполисе никакого рвения в расследовании не проявил, Федерация гимнастики обратилась в отделение бюро в Лос-Анджелесе. Это было уже в 2016 году. Там ответили, что сотрудники ФБР из Индианы действительно не отнеслись к этому делу с должной серьезностью. А когда все-таки начали что-то делать, то совершили несколько фундаментальных ошибок.

Оказывается, предпринять какие-то действия ФБР в Индианаполисе должно было максимум через месяц после заявления. Но даже когда расследование началось, опрошена по телефону оказалась только одна из трех спортсменок, об обвинениях которых было известно на тот момент. Остальные пострадавшие тоже были готовы поделиться информацией, но это никому не было нужно. Получается, что ФБР своими действиями тоже частично покрывало Нассара, как до этого делали тренеры, просто отмахивающиеся от обвинений спортсменок. Почему следователи не считали обвинения против физиотерапевта серьезными, до сих пор остается загадкой.

«Долгое бездействие и последующие действия сотрудников ФБР непростительны и дискредитируют нашу организацию, — говорится в официальном заявлении инспекторов. — Были предприняты определенные шаги, чтобы гарантировать, что виновные в таком поведении больше не работают в ФБР. Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы подобное не повторилось в будущем».

Странные оправдания от ФБР

В прошлом сентябре инспектор опросил специального агента ФБР по надзору. Тот указал на расплывчатость данных Стива Пенни и усомнился в их достоверности. К тому же этот же человек рассказал, что ФБР в Индианополисе не имело юрисдикции расследовать это дело — по его словам, преступления происходили в другом штате, поэтому правоохранительные органы в Индиане не проявили к нему особого интереса.

Почему же тогда отделение ФБР не передало заявление в главный офис и вообще ничего не предприняло? Тот же специальный агент утверждает, что Пенни посоветовали связаться с местными правоохранительными органами. Бывший президент федерации гимнастики опровергает это заявление. Председатель совета директоров гимнастики США поддерживает Пенни.

The FBI protects pedophiles.



Pass it on. #LarryNassar — Cernovich (@Cernovich) July 14, 2021

Головной офис ФБР уже признал ошибки местного отделения и заявил, что сразу же исправил ошибки, когда узнал о бездействии своих сотрудников. Досталось и главе отделения в Индианаполисе Джею Эбботу, который во время расследования искал работу в Олимпийском комитете США и делал все для того, чтобы скрыть ошибки при расследовании.

В конечном итоге Нассара все-таки обвинили в сексуальном насилии в отношении сотен девушек и использовании детской порнографии, но для того, чтобы упрятать его за решетку, потребовалось в несколько раз больше времени. Все это позволило бывшему врачу сборной США продолжать совершать преступления.

Действия ФБР подверглись серьезной критике со стороны членов Конгресса США. Некоторые сенаторы вызвали генерального инспектора Майкла Горовица, директора ФБР Кристофера Рэя и генерального прокурора Меррика Гарленда для дачи показаний по делу. Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что потрясен неправильным расследованием отделения ФБР в Индианаполисе. Резкую критику высказывали и сами жертвы Нассара.

— Десятки маленьких девочек, подвергшихся насилию уже после того, как ФБР узнало, кто такой Ларри и что именно он делал, могли и должны были быть спасены, — написала в Twitter Рейчел Денхолландер, которая одной из первых обвинила Нассара в сексуальном насилии.

I will never forget reading the IndyStar article about my own story and seeing USAG respond that Larry had been reported over a year ago. The confusion, anger, betrayal, especially from law enforcement, was so heavy...https://t.co/5qcXtzriPj — Rachael Denhollander (@R_Denhollander) July 14, 2021

Теперь все, кто так или иначе покрывал бывшего врача или просто бездействовал, должны быть наказаны: в Федерации гимнастики США постоянно идут кадровые перестановки — именно потому, что справиться с последствиями дела Ларри Нассара очень сложно. Время — не только деньги, но и возможность успеть сделать все необходимое для предотвращения преступления. В данном случае время было упущено. Цена — сотни психически травмированных юных гимнасток, которым придется жить с этим всю оставшуюся жизнь.